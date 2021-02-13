Лечился сам: 35-летнего волгоградца убил коронавирус

Здравоохранение 13.02.2021 13:34
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13.02.2021 13:34
От коронавируса в Волгограде скончался 35-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе, он пять дней лечился сам и за помощью к врачам не обращался. Когда его состояние ухудшилось, он обратился за медицинской помощью по месту жительства. Мужчину госпитализировали в больницу №5, где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Спасти пациента не удалось. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы.
За минувшие сутки от COVID-19 подтверждена смерть еще 4 человек. Среди них две 82-летние женщины из Волгограда, 79-летний мужчина из Камышина и 75-летний житель Даниловского района.
Всего в регионе зарегистрировано 682 смертельных случая от COVID-19. За минувшие сутки вирус диагностировали у 218 человек, вылечились 210 жителей региона.
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