Лечился сам: 35-летнего волгоградца убил коронавирус





От коронавируса в Волгограде скончался 35-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе, он пять дней лечился сам и за помощью к врачам не обращался. Когда его состояние ухудшилось, он обратился за медицинской помощью по месту жительства. Мужчину госпитализировали в больницу №5, где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Спасти пациента не удалось. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы.

За минувшие сутки от COVID-19 подтверждена смерть еще 4 человек. Среди них две 82-летние женщины из Волгограда, 79-летний мужчина из Камышина и 75-летний житель Даниловского района.

Всего в регионе зарегистрировано 682 смертельных случая от COVID-19. За минувшие сутки вирус диагностировали у 218 человек, вылечились 210 жителей региона.



