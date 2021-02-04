



У 4,5 тысячи жителей Волгоградской области в 2020 году обнаружили злокачественные образования на ранней стадии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. Выявление рака на начальном этапе позволяет максимально быстро приступить к терапии и спасти жизнь и здоровье людей.

По информации облздрава, в новых центрах амбулаторной онкологической помощи, расположенных в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине, обследование прошли 17 тысяч человек. Из 8 тысяч пациентов с подозрением на злокачественные новообразования диагноз подтвердился у 1,6 тысячи жителей. При этом в 63% случаях заболевания выявлены на ранней стадии. В дневных стационарах ЦАОПов лечение получили порядка двух тысяч пациентов.

Первый центр амбулаторной онкологической помощи в Волгоградской области появился в 2019 году. На сегодняшний день действует 10 таких пунктов, к которым прикреплены свыше 1,8 миллиона жителей. Еще четыре подразделения при поликлиниках будут открыты в текущем году в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке.



