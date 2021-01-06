От смертельного удара коронавируса погибли пятеро жителей Волгоградской области





Смерть пяти жителей Волгоградской области от коронавируса подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего от этой болезни в регионе скончались 489 человек.

Новые случаи заражения выявлены у 255 человек. Выздоровели за сутки 237 жителей региона. Всего в Волгоградской области зарегистрировано 36,9 тысячи случаев заболевания COVID-19.



