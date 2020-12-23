Шестеро за сутки: смертоносный вирус продолжает буйствовать в Волгоградской области

Здравоохранение 23.12.2020 12:18
0
23.12.2020 12:18
Шестеро человек скончались от COVID-19 в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, число погибших от инфекции в регионе достигло 419 человек. За минувший день выявлено 274 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии заразилось 3315 жителей и гостей области. Их них почти 31,5 тысячи человек уже поправились, в том числе 277 - за истекшие сутки.
По данным регионального оперштаба, среди погибших за сутки двое мужчин в возрасле 80 и 90 лет, а также четверо женщин, самой молодой из которых было 45 лет, а самой пожилой - 60.
Реклама
Поликлиники Волгоградской области все праздники будут принимать больных с симптомами COVID-1923.12.2020 15:33
Здравоохранение 23.12.2020 15:33
В Волгоградской области ждут новую вакцину от коронавируса23.12.2020 14:17
Здравоохранение 23.12.2020 14:17
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделю23.12.2020 13:13
Здравоохранение 23.12.2020 13:13
В Волгоградской области замедлилась скорость распространения коронавируса22.12.2020 12:40
Здравоохранение 22.12.2020 12:40
Конца не видно: новых заражений COVID-19 в Волгоградской области стабильно много21.12.2020 12:19
Здравоохранение 21.12.2020 12:19
Приехавшую на такси в госпиталь Волжского «полуживую» волгоградку спасли медики18.12.2020 07:38
Здравоохранение 18.12.2020 07:38
В Волгоградской области кривая смертности от коронавируса устремилась вверх17.12.2020 12:22
Здравоохранение 17.12.2020 12:22
В рамках массовой вакцинации от коронавируса Волгоградская область получила еще 1300 доз16.12.2020 12:59
Здравоохранение 16.12.2020 12:59
5 смертей за сутки: Волгоградская область не может выбраться из плена COVID-1916.12.2020 12:36
Здравоохранение 16.12.2020 12:36
Ковид проявляет агрессию: в Волгоградской области вирус убил шесть человек15.12.2020 12:42
Здравоохранение 15.12.2020 12:42
Еще пять лет: губернатор Волгоградской области хочет добиться совершенства амбулаторно-поликлинического звена14.12.2020 17:36
Здравоохранение 14.12.2020 17:36
Больницу в Волгоградской области оштрафовали из-за заразившегося коронавирусом пациента14.12.2020 08:43
Здравоохранение 14.12.2020 08:43
Командировка в Москву закончилась трагично для пожилого волгоградца13.12.2020 18:01
Здравоохранение 13.12.2020 18:01
Без просвета: в Волгоградской области растет число инфицированных «короной»13.12.2020 12:21
Здравоохранение 13.12.2020 12:21
Смерть за смертью: коронавирус убил еще четверых жителей Волгоградской области12.12.2020 13:26
Здравоохранение 12.12.2020 13:26
Реклама