Шестеро за сутки: смертоносный вирус продолжает буйствовать в Волгоградской области

Шестеро человек скончались от COVID-19 в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, число погибших от инфекции в регионе достигло 419 человек. За минувший день выявлено 274 новых случая заражения.

Всего с начала пандемии заразилось 3315 жителей и гостей области. Их них почти 31,5 тысячи человек уже поправились, в том числе 277 - за истекшие сутки.

По данным регионального оперштаба, среди погибших за сутки двое мужчин в возрасле 80 и 90 лет, а также четверо женщин, самой молодой из которых было 45 лет, а самой пожилой - 60.