Волгоградца осудили за удары монтировкой и прыжки на чужой машине

Расследования 15.12.2020 11:38
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15.12.2020 11:38
К году лишения свободы в колонии-поселении осужден житель Краснооктябрьского района Волгограда за повреждение чужих автомобилей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор районного суда, преступление волгоградец совершил ночью 22 февраля во дворе многоквартирного дома №28 по проспекту Металлургов. При этом он был сильно пьян. Мужчина нанес металлическим прутом удары по левой передней двери и стеклу припаркованной машины, затем залез на капот и совершил серию прыжков. На этом хулиган не успокоился. Он начал бить по капоту металлическим прутом, а закончил побоище ударом ногой по левому боковому зеркалу заднего вида. В суде он полностью признал вину и раскаялся.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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