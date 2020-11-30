В Волгограде бывший железнодорожник заплатит государству 300 тысяч рублей за взятку

Борьба с коррупцией 30.11.2020 13:08
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30.11.2020 13:08
Красноармейским районным судом Волгограда удовлетворены исковые требования заместителя Волгоградского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации к бывшему начальнику Сарептской дистанции пути о признании сделки по получению им денежных средств в качестве взятки недействительной и обращении суммы взятки в размере 50 000 рублей в доход государства. Как рассказал ИА «Высота 102» и.о. заместителя транспортного прокурора Я.Бештаев, мужчина получил незаконное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей от представителя подрядной организации, осуществляющей строительство, реконструкцию объекта «Комплексная реконструкция участка М. Горький – Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тингута – Абганерово». В обмен на деньги он пообещал представителю компании без волокиты выдать разрешение на производство работ, ускорить выдачу указанных документов, а потом принять выполненные работы и согласовать необходимую служебную документацию. Теперь незаконно полученные деньги пойдут в доход государства.
Между тем, как ранее сообщало ИА "Высота 102", мужчина уже выслушал приговор за совершение коррупционного преступления. Красноармейским районным судом бывший начальник Сарептской дистанции пути был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к штрафу в 250 тысяч рублей за получение взятки.
Также экс-начальнику структурного подразделения РЖД судом запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.
Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»
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