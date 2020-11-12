Общество 12.11.2020 09:16
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12.11.2020 09:16
Программу приватизации имущества на 2021-2023 год сформировали в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», власти продолжат ранее начальный процесс продажи объектов электросетевого хозяйства. В перечне свыше 80 пунктов, среди которых воздушные линии и трансформаторные подстанции в районах области. К приватизации чиновники также готовят почти 2,5 межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей.
На торги выставят находящийся в госсобственности детский лагерь, расположенный в станице Островской Даниловского района. Администрация области намерена избавиться и от старых автомобилей 2003-2007 годов выпуска балансовой стоимостью от 230 тысяч до 600 тысяч рублей. Лишними в автопарке госслужащих оказались легковушки марки «Волга» и «Газели».
Приватизации подлежат АО «Сельхозхимия Волжская» и ОАО «Камышинский сортсемовощ». К преобразованию в хозяйственные общества, как ранее уже анонсировали власти региона, готовятся ГУПы «Волгофарм», «Волгоградвзрывпром» и «Заря». Балансовая стоимость государственной аптечной сети составлять чуть менее 350 млн рублей. Тепличное предприятие «Заря» потянуло на 670 млн рублей.
Также в программу приватизации попали около двух десятков объектов недвижимости – земельных участков, зданий, помещений и складов.
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