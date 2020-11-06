Здравоохранение

В вузах Волгограда резко увеличилась заболеваемость COVID-19

Здравоохранение 06.11.2020 13:52
0
06.11.2020 13:52


В вузах Волгоградской области произошел резкий скачок очагов заболевания коронавирусом. Как заявила сегодня на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина, на прошлой неделе число заразившихся в университетах  увеличилось в 1,8 раза. Коронавирус выявляют массово, как у студентов, так и у преподавателей. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в Волгоградском государственном медицинском университете и ВолгГТУ.
Среди профессиональных коллективов Волгоградской области наибольшее число зараженных – в медучреждениях (19,3%). На сферу образования приходится 9,7% случаев заболевания, на промышленные предприятия – 12,6%. За минувшую неделю возросла заболеваемость чиновников – с  0,8% до 2,5%.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Здравоохранение
06.11.2020 15:20
Здравоохранение 06.11.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.11.2020 14:27
Здравоохранение 06.11.2020 14:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.11.2020 12:16
Здравоохранение 06.11.2020 12:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.11.2020 20:35
Здравоохранение 05.11.2020 20:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.11.2020 17:39
Здравоохранение 04.11.2020 17:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.11.2020 12:00
Здравоохранение 02.11.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.10.2020 20:02
Здравоохранение 30.10.2020 20:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.10.2020 11:51
Здравоохранение 30.10.2020 11:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2020 18:32
Здравоохранение 29.10.2020 18:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2020 16:41
Здравоохранение 29.10.2020 16:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2020 14:08
Здравоохранение 29.10.2020 14:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.10.2020 12:01
Здравоохранение 28.10.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.10.2020 15:22
Здравоохранение 27.10.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.10.2020 13:51
Здравоохранение 27.10.2020 13:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.10.2020 12:32
Здравоохранение 27.10.2020 12:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:45
Планировал теракты в Волгограде: террорист задержан ФСБ в АдыгееСмотреть фотографии
15:20
В больницах Волгограда опробовали новый метод лечения COVID-19 азотомСмотреть фотографии
15:10
Ужас на переходе: под Волгоградом водитель на скорости врезался в детей с мамойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Слесаря из Волгограда «кинула» виртуальная жрица любвиСмотреть фотографии
14:27
Скорая помощь в Волгоградской области разгрузилась после просьб не беспокоить "по пустякам"Смотреть фотографии
13:52
В вузах Волгограда резко увеличилась заболеваемость COVID-19Смотреть фотографии
12:16
Еще две смерти принес коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Пандемии вопреки: в Котельниково введен в эксплуатацию новый жилой корпусСмотреть фотографии
11:41
Житель Волгоградской области Насиб Амирастанов незаконно вырубил 143 белых акацииСмотреть фотографии
11:30
Падение доходов и рост госдолга ожидают бюджет Волгоградской области в 2021 годуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области будут судить покалечившегося своего сына в пьяной гонке дачникаСмотреть фотографии
10:15
В центре Волгограда машина с девушкой-водителем сбила насмерть пенсионераСмотреть фотографии
10:15
Губернатор Волгоградской области отдал свою служебную иномарку медикамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры и сотни товаров и услуг со скидкой до 70%Смотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области выставили на аукцион дом ожидания и гаражиСмотреть фотографии
21:25
В Советском районе Волгограда на две ночи закроют тоннель на Второй ПродольнойСмотреть фотографии
20:35
Антибиотики возвращаются?: Волгоградская область закупила партию дефицитных препаратов для лечения коронавирусаСмотреть фотографии
18:49
Задушил и спрятал в лесу: пропавшую под Волгоградом школьницу нашли мертвой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Ковидному диссиденту Станиславу Терентьеву задали вопросы в Волгоградском облсудеСмотреть фотографии
15:40
Перестало биться сердце Николая Петровича МелиховаСмотреть фотографии
15:33
Не дожил до сорока: коронавирус в Волгоградской области добрался до молодыхСмотреть фотографии
15:22
От «Сердца» до «Скамьи примирения»: в Волгограде определили подрядчика реконструкции оживленного бульвараСмотреть фотографии
15:08
В лифтах волгоградского бизнес-центра нашли нарушителей масочного режимаСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде в хищении почти полмиллиарда из бюджета обвиняется руководство сельхозфирмыСмотреть фотографии
12:52
Тысячи алых гвоздик и почетный караул: В Волгограде простились с Николаем Максютой (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
11:51
Количество новых заразившихся коронавирусом в Волгоградской области зашкаливаетСмотреть фотографии
11:33
Умер Почетный гражданин города-героя ВолгоградаСмотреть фотографии
11:14
Волгоградский генерал Музраев пять дней давал показания следователям ФСБСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области вновь подорожали масло и сахарСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом внезапно исчезла 10-летняя девочкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 