В вузах Волгограда резко увеличилась заболеваемость COVID-19

Здравоохранение 06.11.2020 13:52
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06.11.2020 13:52
В вузах Волгоградской области произошел резкий скачок очагов заболевания коронавирусом. Как заявила сегодня на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина, на прошлой неделе число заразившихся в университетах увеличилось в 1,8 раза. Коронавирус выявляют массово, как у студентов, так и у преподавателей. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в Волгоградском государственном медицинском университете и ВолгГТУ.
Среди профессиональных коллективов Волгоградской области наибольшее число зараженных – в медучреждениях (19,3%). На сферу образования приходится 9,7% случаев заболевания, на промышленные предприятия – 12,6%. За минувшую неделю возросла заболеваемость чиновников – с 0,8% до 2,5%.
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