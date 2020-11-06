В вузах Волгограда резко увеличилась заболеваемость COVID-19





В вузах Волгоградской области произошел резкий скачок очагов заболевания коронавирусом. Как заявила сегодня на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина, на прошлой неделе число заразившихся в университетах увеличилось в 1,8 раза. Коронавирус выявляют массово, как у студентов, так и у преподавателей. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в Волгоградском государственном медицинском университете и ВолгГТУ.

Среди профессиональных коллективов Волгоградской области наибольшее число зараженных – в медучреждениях (19,3%). На сферу образования приходится 9,7% случаев заболевания, на промышленные предприятия – 12,6%. За минувшую неделю возросла заболеваемость чиновников – с 0,8% до 2,5%.



