Здравоохранение

Суточный рекорд заражения коронавирусом зарегистрирован в Волгоградской области

Здравоохранение 23.08.2020 12:02
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23.08.2020 12:02


Максимальный в начала августа суточный прирост случаев инфицирования COVID-19 зарегистрирован в Волгоградской области – 109. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Отметим, что в текущем месяце всплеск новых случаев был 9 и 13 августа – 106 и 102 заболевших соответственно. В остальные дни суточный прирост не превышал отметку в 100 человек.
Новых летальных случаев за прошедшие сутки выявлено не было. Выздоровели всего 9 человек.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в регионе составило 11 299, их которых 84 оказались смертельными. Выздоровели на данный момент 7608 человек.

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