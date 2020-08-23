



Максимальный в начала августа суточный прирост случаев инфицирования COVID-19 зарегистрирован в Волгоградской области – 109. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Отметим, что в текущем месяце всплеск новых случаев был 9 и 13 августа – 106 и 102 заболевших соответственно. В остальные дни суточный прирост не превышал отметку в 100 человек.

Новых летальных случаев за прошедшие сутки выявлено не было. Выздоровели всего 9 человек.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в регионе составило 11 299, их которых 84 оказались смертельными. Выздоровели на данный момент 7608 человек.



