Здравоохранение 23.08.2020 12:02
0
23.08.2020 12:02
Максимальный в начала августа суточный прирост случаев инфицирования COVID-19 зарегистрирован в Волгоградской области – 109. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Отметим, что в текущем месяце всплеск новых случаев был 9 и 13 августа – 106 и 102 заболевших соответственно. В остальные дни суточный прирост не превышал отметку в 100 человек.
Новых летальных случаев за прошедшие сутки выявлено не было. Выздоровели всего 9 человек.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в регионе составило 11 299, их которых 84 оказались смертельными. Выздоровели на данный момент 7608 человек.
Реклама
Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате в Волгоградской области23.08.2020 14:18
Здравоохранение 23.08.2020 14:18
«Магазин Медтехника»: 55 лет вместе с вами!23.08.2020 14:02
Здравоохранение 23.08.2020 14:02
Способ заражения неизвестен: коронавирус убил 47-летнего волгоградца22.08.2020 14:34
Здравоохранение 22.08.2020 14:34
В Волгоградской области череда смертей от COVID-19 не прерывается22.08.2020 11:57
Здравоохранение 22.08.2020 11:57
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавируса21.08.2020 12:07
Здравоохранение 21.08.2020 12:07
Обратились вовремя, но не помогло: две волгоградки умерли от ковидной пневмонии20.08.2020 17:23
Здравоохранение 20.08.2020 17:23
Две смерти за сутки: коронавирус забирает жителей Волгоградской области20.08.2020 11:47
Здравоохранение 20.08.2020 11:47
Заедают тревогу и стресс?: в Волгоградской области растет число больных ожирением20.08.2020 10:40
Здравоохранение 20.08.2020 10:40
В Волгоградской области от COVID-19 вылечились почти вдвое больше, чем заразились19.08.2020 11:46
Здравоохранение 19.08.2020 11:46
Ждем вторую волну: в Волгограде готовят новые места для зараженных COVID-1917.08.2020 13:49
Здравоохранение 17.08.2020 13:49
В Волгограде переливание крови отразилось на самочувствии больных COVID-1917.08.2020 08:21
Здравоохранение 17.08.2020 08:21
И снова смерть: коронавирус убил 78 человек в Волгоградской области15.08.2020 11:45
Здравоохранение 15.08.2020 11:45
В облздраве обрисовали перспективы вакцинации волгоградских врачей от COVID-1915.08.2020 10:46
Здравоохранение 15.08.2020 10:46
Из-за коронавируса ушли на больничный врачи еще в трех клиниках Волгоградской области14.08.2020 16:08
Здравоохранение 14.08.2020 16:08
Коронавирус молниеносно убил 37-летнего жителя Волгоградской области14.08.2020 14:58
Здравоохранение 14.08.2020 14:58
Реклама