Здравоохранение

Способ заражения неизвестен: коронавирус убил 47-летнего волгоградца

Здравоохранение 22.08.2020 14:34
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22.08.2020 14:34


В Волгоградской области 84-ой жертвой коронавирусной инфекции стал 47-летний житель областного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона,  за прошедшие сутки его смерть от COVID-19 официально подтверждена, о чем  сообщил правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
На данный момент известно, что за медицинской помощью мужчина не обращался, примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией установить невозможно. Бригада скорой медицинской помощи была вызвана соседями. 
Его госпитализирован в ГУЗ «КБ №12» в тяжелом состоянии. Течение болезни имело молниеносный характер. Посмертный анализ установил, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на фоне сопутствующих хронических заболеваний и осложнений.

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