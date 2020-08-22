Способ заражения неизвестен: коронавирус убил 47-летнего волгоградца

Здравоохранение 22.08.2020 14:34
0
22.08.2020 14:34
В Волгоградской области 84-ой жертвой коронавирусной инфекции стал 47-летний житель областного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, за прошедшие сутки его смерть от COVID-19 официально подтверждена, о чем сообщил правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
На данный момент известно, что за медицинской помощью мужчина не обращался, примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией установить невозможно. Бригада скорой медицинской помощи была вызвана соседями.
Его госпитализирован в ГУЗ «КБ №12» в тяжелом состоянии. Течение болезни имело молниеносный характер. Посмертный анализ установил, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на фоне сопутствующих хронических заболеваний и осложнений.
Реклама
В Волгоградской области череда смертей от COVID-19 не прерывается22.08.2020 11:57
Здравоохранение 22.08.2020 11:57
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавируса21.08.2020 12:07
Здравоохранение 21.08.2020 12:07
Обратились вовремя, но не помогло: две волгоградки умерли от ковидной пневмонии20.08.2020 17:23
Здравоохранение 20.08.2020 17:23
Две смерти за сутки: коронавирус забирает жителей Волгоградской области20.08.2020 11:47
Здравоохранение 20.08.2020 11:47
Заедают тревогу и стресс?: в Волгоградской области растет число больных ожирением20.08.2020 10:40
Здравоохранение 20.08.2020 10:40
В Волгоградской области от COVID-19 вылечились почти вдвое больше, чем заразились19.08.2020 11:46
Здравоохранение 19.08.2020 11:46
Ждем вторую волну: в Волгограде готовят новые места для зараженных COVID-1917.08.2020 13:49
Здравоохранение 17.08.2020 13:49
В Волгограде переливание крови отразилось на самочувствии больных COVID-1917.08.2020 08:21
Здравоохранение 17.08.2020 08:21
И снова смерть: коронавирус убил 78 человек в Волгоградской области15.08.2020 11:45
Здравоохранение 15.08.2020 11:45
В облздраве обрисовали перспективы вакцинации волгоградских врачей от COVID-1915.08.2020 10:46
Здравоохранение 15.08.2020 10:46
Из-за коронавируса ушли на больничный врачи еще в трех клиниках Волгоградской области14.08.2020 16:08
Здравоохранение 14.08.2020 16:08
Коронавирус молниеносно убил 37-летнего жителя Волгоградской области14.08.2020 14:58
Здравоохранение 14.08.2020 14:58
"У каждой койки будет кран": в ковидный госпиталь в Волгограде срочно проводят кислород14.08.2020 14:17
Здравоохранение 14.08.2020 14:17
Коронавирус убил еще двоих человек в Волгоградской области14.08.2020 11:43
Здравоохранение 14.08.2020 11:43
В Волгоградской области за сутки больше сотни человек подхватили COVID-1913.08.2020 11:43
Здравоохранение 13.08.2020 11:43
Реклама