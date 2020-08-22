Способ заражения неизвестен: коронавирус убил 47-летнего волгоградца





В Волгоградской области 84-ой жертвой коронавирусной инфекции стал 47-летний житель областного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, за прошедшие сутки его смерть от COVID-19 официально подтверждена, о чем сообщил правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

На данный момент известно, что за медицинской помощью мужчина не обращался, примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией установить невозможно. Бригада скорой медицинской помощи была вызвана соседями.

Его госпитализирован в ГУЗ «КБ №12» в тяжелом состоянии. Течение болезни имело молниеносный характер. Посмертный анализ установил, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на фоне сопутствующих хронических заболеваний и осложнений.



