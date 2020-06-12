Общество

Ушел из жизни бывший депутат Волгоградской областной думы

Общество 12.06.2020 19:02
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12.06.2020 19:02


Сегодня на 74-м году жизни скончался Николай Курбатов – бывший депутат Волгоградской областной думы третьего и четвертого созывов.  Как стало известно ИА «Высота 102», Николай Васильевич умер в больнице СМП №25 после болезни. 
Редакция информагентства приносит соболезнования родным и близким политика. 

Николай Курбатов родился 18 сентября 1946 года в селе Бахтемир Астраханской области.
В 1965 году окончил среднюю школу и был призван в пограничные войска для прохождения срочной службы. В 1968 году поступил на работу на Волгоградский завод ТДиН. В 1987 году избран на должность секретаря заводского парткома КПСС. После 1991 года работал на предприятии начальником отдела кадров.
1989-1990 годы - депутат Центрального районного Совета народных депутатов города Волгограда. На момент избрания депутатом Волгоградской областной думы занимал должность директора по персоналу ОАО «ВЗТДиН».
Награжден орденами Трудовой Славы III степени и орденом Дружбы народов.

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