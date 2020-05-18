Житель Волгоградской области осужден за кражу пожертвований и денег у больной родственницы





К 1 году 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 25-летний житель Иловлинского района, укравший ящик с пожертвованиями и деньги у родной тети. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Подсудимый признан виновным в двух эпизодах грабежа. Следствием и судом установлено, что 21 января текущего года на глазах посетителей одного из магазинов р.п.Иловля он похитил установленный в помещении ящик для пожертвований благотворительного фонда, осуществляющего сбор денег для помощи больным детям.

Помимо этого, 4 января в присутствии лежачей больной 72-летней тети он похитил все ее сбережения в сумме 40 тысяч рублей, которые она откладывала на операцию.

Вину фигурант дела полностью признал. Известно, что ранее он уже был судим.

Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Иловлинскому району.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области