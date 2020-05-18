Житель Волгоградской области осужден за кражу пожертвований и денег у больной родственницы

Расследования 18.05.2020 16:58
0
18.05.2020 16:58
К 1 году 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 25-летний житель Иловлинского района, укравший ящик с пожертвованиями и деньги у родной тети. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Подсудимый признан виновным в двух эпизодах грабежа. Следствием и судом установлено, что 21 января текущего года на глазах посетителей одного из магазинов р.п.Иловля он похитил установленный в помещении ящик для пожертвований благотворительного фонда, осуществляющего сбор денег для помощи больным детям.
Помимо этого, 4 января в присутствии лежачей больной 72-летней тети он похитил все ее сбережения в сумме 40 тысяч рублей, которые она откладывала на операцию.
Вину фигурант дела полностью признал. Известно, что ранее он уже был судим.
Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Иловлинскому району.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Волгограде «бомбила» идет под суд за пьяную езду и гибель пассажира18.05.2020 17:36
Расследования 18.05.2020 17:36
Магазин-кафе в центре Волгограда увеличился в размерах в результате «мухлежа»18.05.2020 17:18
Расследования 18.05.2020 17:18
В Волгограде судят капитана за содержимое тайной емкости на танкере18.05.2020 16:27
Расследования 18.05.2020 16:27
Под Волгоградом на малолетних детей с ножом напал сожитель их матери18.05.2020 14:05
Расследования 18.05.2020 14:05
За гибель упавшего с крыши рабочего ответит директор стройфирмы в Волжском18.05.2020 14:03
Расследования 18.05.2020 14:03
В Волгограде директору успешной фирмы с долгами по зарплате грозит уголовная статья18.05.2020 10:52
Расследования 18.05.2020 10:52
В Волгоградской области конфликт из-за дамы закончился убийством18.05.2020 09:36
Расследования 18.05.2020 09:36
Волгоградец стал фигурантом уголовного дела за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»16.05.2020 15:09
Расследования 16.05.2020 15:09
Отца-насильника в Волгоградской области приговорили к 18 годам колонии15.05.2020 18:35
Расследования 15.05.2020 18:35
"Тещи нет, ребенка чудом спасли": жителя Рязани вытащили с того света и обвинили в страшном ДТП под Волгоградом15.05.2020 11:57
Расследования 15.05.2020 11:57
В Волгограде рецидивист на улице ударил мужчину ножом в живот15.05.2020 11:20
Расследования 15.05.2020 11:20
Волгоградские следователи нашли насильника по генотипу спустя 16 лет14.05.2020 16:21
Расследования 14.05.2020 16:21
В Волгоградской области дело о "левом" алкоголе закрыли после солидного пожертвования обвиняемых14.05.2020 12:04
Расследования 14.05.2020 12:04
В Волгограде двоих братьев осудили за налоговые махинации на 119 млн рублей13.05.2020 16:02
Расследования 13.05.2020 16:02
В Волгограде врезавшийся в дерево пенсионер умер в больнице13.05.2020 10:06
Расследования 13.05.2020 10:06
Реклама