На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных труб











Сегодня в Светлоярском районе на пикете местные жители потребовали расширить круг подозреваемых по делу о краже канализационного трубопровода на 16 миллионов рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" светлоярцы, одиночный пикет прошел утром у здания районной администрации в рабочем поселке Светлый Яр.

Пикетчик держала в руках плакат с фамилиями тех, кто, по ее мнению, должен ответить за расхищение районной собственности и нанесении крупного ущерба бюджету. В ответе за случившееся, как считают пикетчики, глава района Татьяна Распутина, ее заместитель Андрей Горбунов и депутат Волгоградской областной думы Борис Коротков, который с 2012 по 2017 год руководил Светлоярским районом.





Как ранее сообщало информагентство, накануне Центральный районный суд Волгограда по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по региону арестовал на два месяца бывшего заместителя главы Светлоярского района Сергея Звезденкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере).

Звезденков был задержан 16 января в рамках расследования уголовного дела о хищении и сдаче в металлолом трубопровода. Речь может идти о почти 7,5 километра металлических труб, являвшихся собственностью муниципального района. Трубопровод находился в районе хутора Кресты, но был выкопан и украден.

Оперативные мероприятия коснулись нескольких фигурантов, возможно имеющих отношение к демонтажу и хищению металлических труб. Ущерб, причиненный бюджету, может оцениваться в 16 миллионов рублей. По неподтвержденной информации, помимо бывшего заместителя главы Светлоярского района Сергея Звезденкова могли быть задержаны еще двое предполагаемых организаторов кражи - директор волгоградского филиала ООО "Осока-Лик" и руководитель фирмы по приему металла "Югметлом".



