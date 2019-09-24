Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Экономика 24.09.2019 14:35 Реклама
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24.09.2019 14:35 Реклама
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» и ритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») объявляют о сотрудничестве. Теперь все участники программы смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 30% при совершении покупки в точках продаж розничной сети, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
При покупке аксессуаров или товаров категорий «Планшеты», «Ноутбуки» или «Смартфоны» клиентам будут начислены бонусы в размере до 5%.
Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка:
«Присоединение такой крупной сети в качестве партнера программы лояльности — это расширение возможностей для наших участников в федеральном масштабе. Каждый участник программы лояльности может выбрать в "Связном" сервис или товар и выгодно использовать бонусы СПАСИБО. А доступность точек продаж позволит это сделать клиентам даже в самых отдаленных и небольших населенных пунктах страны».
Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной»:
«Сегодня мы непрерывно находимся в поиске лучших решений для того, чтобы обеспечить максимальное удобство и выгоду для наших клиентов. Цифровая электроника — одна из наиболее популярных категорий товаров, поэтому мы убеждены, что покупатели оценят выгоду для себя от синергии крупнейшего ритейлера и программы лояльности "Спасибо от Сбербанка"».
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