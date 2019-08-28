



По инициативе прокуратуры Старополтавского района досрочно прекращены полномочия 10 депутатов, представивших недостоверные сведения о доходах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, проверкой выявлены факты предоставления депутатами Харьковского, Колышкинского, Иловатского сельских поселений недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Согласно нормам антикоррупционного законодательства полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральными законами «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Прокуратурой района в адрес представительных органов местного самоуправления внесены представления, на которые они и отреагировали таким образом.

А вот для бывшего депутата Волгоградской гордумы Александа Егунова ошибка в декларации в свое время не обернулось ничем серьезным. Напомним, Егунов задекларировал за 2017 год 11 миллионов рублей, а на самом деле его доход составил 110 миллионов рублей. Это «недоразумение» сам бывший депутат объяснил своей невнимательностью. Надзорный орган внес в адрес председателя гордумы Андрея Косолапова представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Однако в гордуме, сославшись на отсутствие такой процедуры в нормативных актах, корректировку не внесли. Прокуратура обратилась в Центральный районный суд с иском о возложении на гордуму обязанности опубликовать достоверные сведения о доходах депутата Егунова, с тем чтобы "реализовать права граждан на получение информации о реальном финансовом состоянии депутата". Однако суд отказал в удовлетворении требований надзорного органа.



