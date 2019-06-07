«Ренессанс здоровье» предложит услуги в цифровом формате





«Ренессанс здоровье» ( Группа «Ренессанс страхование») — первая российская insurtech компания в сегменте управления здоровьем, которая будет предлагать продукты и сервисы по здоровью в цифровом формате, сообщили ИА «Высота 102» страховщики.

Основные элементы сервиса: мобильное приложение «Ренессанс здоровье», HR портал, индекс здоровья, медицинская консьерж-команда.Все процессы выстроены принципиально по-новому для российского рынка: от клиента и полностью в цифровом формате.

В отличие от классического страхования «Ренессанс здоровье» предлагает легкую, клиентоцентричную digital-модель взаимодействия с клиентом. Главное отличие от технологичных игроков — сопровождение клиента на всех этапах: от возникновения проблемы до выздоровления.

Первый цифровой сервис «Ренессанс здоровье» — одноименное мобильное приложение — уже можно скачать в app store и google play.

Приложение содержит самый востребованный функционал: все данные о медицинской программе, интерактивная карта клиник, календарь приемов у врачей, запись к специалистам или вызов их на дом, кнопка SOS для экстренной помощи, онлайн-консультация с лечащим врачом, хранение медицинских документов в удобном формате с возможностью поделиться ими из приложения. До конца этого года компания планирует запустить остальные элементы цифрового сервиса.

«Ренессанс здоровье» планирует стать лидером на рынке ДМС через четыре года, увеличив свой бизнес в три раза по отношению к итогам 2018 года.

«Мы за очень короткое время создали цифровой сервис, не имеющий аналогов в России. И я уверен, что наш принципиально новый подход к взаимодействию клиентов со страховой компанией в цифровом формате, сделает их более здоровыми и повысит продолжительность жизни», — отметил Владимир Тиняков, генеральный директор «Ренессанс здоровье».



