Здравоохранение

«Ренессанс здоровье» предложит услуги в цифровом формате

Здравоохранение 07.06.2019 15:55 Реклама
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07.06.2019 15:55


«Ренессанс здоровье» ( Группа «Ренессанс страхование») — первая российская insurtech компания в сегменте управления здоровьем, которая будет предлагать продукты и сервисы по здоровью в цифровом формате, сообщили ИА «Высота 102» страховщики.
Основные элементы сервиса: мобильное приложение «Ренессанс здоровье», HR портал, индекс здоровья, медицинская консьерж-команда.Все процессы выстроены принципиально по-новому для российского рынка: от клиента и полностью в цифровом формате.
В отличие от классического страхования «Ренессанс здоровье» предлагает легкую, клиентоцентричную digital-модель взаимодействия с клиентом. Главное отличие от технологичных игроков  — сопровождение клиента на всех этапах: от возникновения проблемы до выздоровления.
Первый цифровой сервис «Ренессанс здоровье» — одноименное мобильное приложение — уже можно скачать в app store и google play.
Приложение содержит самый востребованный функционал: все данные о медицинской программе, интерактивная карта клиник, календарь приемов у врачей, запись к специалистам или вызов их на дом, кнопка SOS для экстренной помощи, онлайн-консультация с лечащим врачом, хранение медицинских документов в удобном формате с возможностью поделиться ими из приложения. До конца этого года компания  планирует запустить остальные элементы цифрового сервиса.
«Ренессанс здоровье»  планирует стать лидером на рынке ДМС через четыре года, увеличив свой бизнес в три раза по отношению к итогам 2018 года. 
«Мы за очень короткое время создали цифровой сервис, не имеющий аналогов в России. И я уверен, что наш принципиально новый подход к взаимодействию клиентов со страховой компанией в цифровом формате, сделает их более здоровыми и повысит продолжительность жизни», — отметил Владимир Тиняков, генеральный директор «Ренессанс здоровье».

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