В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии эвакуировали школьника

Здравоохранение 23.04.2019 19:56
658 0
23.04.2019 19:56
Пострадавшего в ДТП 11-летнего школьника эвакуировали из Урюпинска в Волгоград на вертолете “Ансат”. Об этом ИА “Высота 102” стало известно от источников в экстренных службах региона. Напомним, по предварительным данным, авария произошла накануне вечером на автобусной остановке на улице Мичурина. Школьник был сбит легковым автомобилем “Лада Веста”, когда выбежал на дорогу из-за автобуса. С места ДТП его доставили в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него острую закрытую автодорожную травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и перелом свода и основания черепа.
Сейчас маленький пациент доставлен в волгоградскую БСМП №7. Его состояние оценивается как тяжелое.
Реклама
Популярное по теме
05.04.2019 10:40
7207 5
16.04.2019 09:27
3220 3
19.04.2019 17:11
2285 7
В Волгоградской области новые ФАПы изготовят осужденные23.04.2019 13:18
Здравоохранение 23.04.2019 13:18
1802 13 Обсудить
В Волгоградской области на строительно ФАПов в селах выделено 50 млн рублей22.04.2019 14:04
Здравоохранение 22.04.2019 14:04
1184 4 Обсудить
У волгоградцев попросят добро на строительство новой детской больницы19.04.2019 17:11
Здравоохранение 19.04.2019 17:11
2285 7 Обсудить
В Волгоградской области пострадавших от укусов клещей растет16.04.2019 09:27
Здравоохранение 16.04.2019 09:27
3220 3 Обсудить
В Урюпинске появилась возможность сделать МРТ на современном и мощном аппарате15.04.2019 15:32
Здравоохранение 15.04.2019 15:32
887 0 Обсудить
Жители Волгоградской области поддаются на «уговоры» врачей привиться против кори08.04.2019 10:53
Здравоохранение 08.04.2019 10:53
5784 4 Обсудить
Компания «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»07.04.2019 05:33
Здравоохранение 07.04.2019 05:33
2008 0 Обсудить
В Волгограде появилась мировая продукция на основе антивозрастных технологий06.04.2019 05:55
Здравоохранение 06.04.2019 05:55
2020 0 Обсудить
В Волгоград эвакуировали обгоревшего на пожаре ребенка05.04.2019 18:01
Здравоохранение 05.04.2019 18:01
1692 5 Обсудить
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц05.04.2019 10:40
Здравоохранение 05.04.2019 10:40
7207 5 Обсудить
Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской области01.04.2019 16:30
Здравоохранение 01.04.2019 16:30
5036 10 Обсудить
В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школу26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6630 2 Обсудить
Как подготовиться к сезону летних отпусков25.03.2019 14:58
Здравоохранение 25.03.2019 14:58
1231 0 Обсудить
В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%25.03.2019 09:12
Здравоохранение 25.03.2019 09:12
2242 1 Обсудить
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
12616 10 Обсудить
Реклама