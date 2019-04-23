Здравоохранение

В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии эвакуировали школьника

Здравоохранение 23.04.2019 19:56
658 0
23.04.2019 19:56


Пострадавшего  в ДТП 11-летнего школьника эвакуировали из Урюпинска в Волгоград на вертолете “Ансат”. Об этом ИА “Высота 102” стало известно  от источников  в экстренных службах региона. Напомним, по предварительным данным, авария произошла накануне вечером на автобусной остановке на улице Мичурина.  Школьник был сбит легковым автомобилем “Лада Веста”,  когда   выбежал на дорогу из-за автобуса. С места ДТП его доставили в центральную районную больницу.  Врачи диагностировали у него острую закрытую автодорожную травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и перелом свода и основания черепа. 
Сейчас маленький пациент доставлен в волгоградскую БСМП №7. Его состояние оценивается как тяжелое.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц
05.04.2019 10:40
7207 5
В Волгоградской области пострадавших от укусов клещей растет
16.04.2019 09:27
3220 3
У волгоградцев попросят добро на строительство новой детской больницы
19.04.2019 17:11
2285 7
Здравоохранение
23.04.2019 13:18
Здравоохранение 23.04.2019 13:18
1802 13 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.04.2019 14:04
Здравоохранение 22.04.2019 14:04
1184 4 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
19.04.2019 17:11
Здравоохранение 19.04.2019 17:11
2285 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
16.04.2019 09:27
Здравоохранение 16.04.2019 09:27
3220 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.04.2019 15:32
Здравоохранение 15.04.2019 15:32
887 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.04.2019 10:53
Здравоохранение 08.04.2019 10:53
5784 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2019 05:33
Здравоохранение 07.04.2019 05:33
2008 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2019 05:55
Здравоохранение 06.04.2019 05:55
2020 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2019 18:01
Здравоохранение 05.04.2019 18:01
1692 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2019 10:40
Здравоохранение 05.04.2019 10:40
7207 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2019 16:30
Здравоохранение 01.04.2019 16:30
5036 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6630 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2019 14:58
Здравоохранение 25.03.2019 14:58
1231 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2019 09:12
Здравоохранение 25.03.2019 09:12
2242 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
12616 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде желтые велосипеды странно подействовали на некоторых горожан Смотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии эвакуировали школьникаСмотреть фотографии
17:41
Пенсии жителей Волгоградской области «рванули» от прожиточного минимумаСмотреть фотографии
17:26
У осужденных по делу “Beauty Time” экс-следователя и адвоката из Волгограда не будет "Beauty Life”Смотреть фотографии
16:44
Правозащитники из Волгограда обсудили проблему отказа осужденных от лечения ВИЧ из-за льготСмотреть фотографии
16:34
Телефонный мошенник из Ханты-Мансийска получил срок за обман пенсионеров из Волгограда и Воронежа
16:06
В Волгоградской облдуме снова вспомнили о 8-тысячных пенсияхСмотреть фотографии
16:06
«На полном серьезе»: в Урюпинске Волгоградской области хотят воплотить в жизнь еще один анекдот Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде уборщицу осудили за кражу драгоценностей на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде из-за технической неисправности встали поездаСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде будут судить охотника за чужими "Mitsubishi Pajero" из ОмскаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде "Jaguar" сбил беременную женщинуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области подешевела соляркаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области новые ФАПы изготовят осужденныеСмотреть фотографии
13:02
Мусорщик идет под суд за убийство двух девушек из Волгоградской области и ПодмосковьяСмотреть фотографии
12:47
Конфликт из-за танцев закончился для волгоградца 7 годами тюрьмыСмотреть фотографии
12:43
Жители Дзержинского района Волгограда знают секрет, как превратить убитый двор в сказку Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
«Отпечатки не брали»: волгоградские полицейские – об инциденте у памятника Ленину Смотреть фотографии
11:54
В Волгоградский музей передали ценные находки из древнего курганаСмотреть фотографии
11:54
Депутаты Волгоградской облдумы спешат на дебатыСмотреть фотографии
11:43
Житель Волгоградской области угнал "перевозку" для ульев
11:06
Депутат облдумы боится, что волгоградцы начнут жить как в ЕвропеСмотреть фотографии
10:29
"Угоняют, ломают и топят в Волге": в Волгограде вандалы отрываются на велосипедах Смотреть фотографии
10:20
На дороге “Волгоград-Элиста” пенсионер без прав на "семерке" столкнулся с иномаркойСмотреть фотографии
10:18
«Взяли у Ленина»: депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы осудили задержание однопартийцаСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области школьник попал под машину около остановкиСмотреть фотографии
09:32
«Эх, дороги...»: путь из Волгограда в Волжский - проверка на терпениеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Новоселам — ключи: сдан второй дом ЖК «Арбат»Смотреть фотографии
08:50
В Волжском ночью загорелась квартира: двое жильцов госпитализированыСмотреть фотографии
21:48
Волгоградцы жалуются на окутавший город дым и химический запахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 