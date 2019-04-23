В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии эвакуировали школьника





Пострадавшего в ДТП 11-летнего школьника эвакуировали из Урюпинска в Волгоград на вертолете “Ансат”. Об этом ИА “Высота 102” стало известно от источников в экстренных службах региона. Напомним, по предварительным данным, авария произошла накануне вечером на автобусной остановке на улице Мичурина. Школьник был сбит легковым автомобилем “Лада Веста”, когда выбежал на дорогу из-за автобуса. С места ДТП его доставили в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него острую закрытую автодорожную травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и перелом свода и основания черепа.

Сейчас маленький пациент доставлен в волгоградскую БСМП №7. Его состояние оценивается как тяжелое.