От Сталинграда - до Великой Победы 01.12.2018 10:22
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01.12.2018 10:22
Внутри главной достопримечательности Волгограда на Мамаевом кургане журналисты бывали не раз. Но взгляд с другой стороны неизменно интересен, тем более, что сейчас монумент «Родина-Мать зовет!» переживает самую масштабную за всю свою историю реставрацию. Съемочная группа ИА «Высота 102» поднялась на самый верх одной из самых грандиозных статуй мира и по пути увидела, как специалисты справились с первым этапом внутреннего «омоложения» железобетонной дамы. Подробности - в видеоматериале.
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