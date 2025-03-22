



Сборная УФСИН России по Волгоградской области стала победителем Чемпионата по комплексному единоборству среди территориальных органов и общеобразовательных учреждений ФСИН России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН, в турнире, который состоялся на волгоградской «Динамо Арене», боролись за победу 260 бойцов из 28 территориальных органов и 8 образовательных организаций уголовно-исполнительной системы. В течение четырех дней спортсмены сражались за медали и призовые места. Каждая команда была представлена восемью участниками - мужчинами и женщинами в различных весовых категориях.

По итогам турнира в общекомандном зачете среди территориальных органов ФСИН России до 3000 человек чемпионом стала команда УФСИН России по Республике Хакасия, серебро в этой категории завоевала сборная УФСИН России по Республике Тыва, тройку замкнул коллектив УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания.





В общекомандном зачете среди территориальных органов ФСИН России свыше 3000 человек золото завоевала сборная УФСИН России по Волгоградской области. Второе место заняла команда ГУФСИН России по Свердловской области и на третьей позиции завершила соревнования сборная УФСИН России по Ставропольскому краю.

Среди образовательных учреждений триумфатором стала команда Самарского юридического института ФСИН России, второе место у команды Владимирского юридического института ФСИН России, третью позицию заняла команда Санкт-Петербургского университета ФСИН России.





Представители команды УФСИН России по Волгоградской области также завоевали награды в личном зачете. Среди мужчин на первом месте в весовой категории 65кг. оказался Зелимхан Джамалдинов, в весовой категории 75кг. победу одержал Салам Дыкаев и в весовой категории свыше 90кг. успех праздновал Михаил Исаенко. Среди женщин бронзу в весовой категории 55кг. завоевала Надежда Дворникова.

Все призеры и чемпионы были отмечены заслуженными дипломами, медалями и кубками. В церемонии награждения приняли участие начальник УФСИН России по Волгоградской области полковник внутренней службы Сергей Коновалов, старший инспектор по особым поручениям отдела профессиональной, служебной и физической подготовки Управления по работе с личным составом ФСИН России полковник внутренней службы Надежда Шемякина, председатель Волгоградской региональной общественной организации ветеранов УИС Михаил Санкин и первый заместитель председателя Волгоградской областной организации общество «Динамо» Михаил Абрамов.



