Расследования

Волгоградка на видео рассказала, как стала жертвой мошенников и отдала 4 млн рублей

Расследования 06.12.2024 20:16
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06.12.2024 20:16


Жительница Волгограда попалась на уловку мошенников, которые убедили ее оформить кредиты и перевести свыше 4 млн рублей на «безопасный счет». Своей печальной историей она поделилась с сотрудниками полиции. 


Звонок 68-летней волгоградке от якобы оператора сотовой связи поступил 15 октября. 

– Это было утром, где-то часов в 10. Я взяла трубку, мне ответил Евгений и сказал, что надо перезаключить договор на обслуживание. Он сказал, что сейчас мне придет смс-код из четырех цифр, который нужно назвать. Мне пришел код, где было написано, что никому не сообщайте его. Я ему так и сказала, на что он мне ответил: «А мне можно». На этом разговор с ним закончился, – вспоминает пострадавшая. 

Буквально через 10 минут женщине снова начали поступать звонки, но уже из Госуслуг, Центробанка и силовых ведомств. 

– Мне позвонила женщина из Госуслуг и спросила, заходила ли я в приложение 10 минут назад. На мой ответ "нет", она сообщила, что мои Госуслуги взломаны - под угрозой вклады. Далее меня переключили на финансовый отдел Центрального банка либо на ФСБ, я уже не помню, – рассказала волгоградка. – Мужчина взял трубку и сказал, что мои вклады под угрозой и необходимо пойти в банк для снятия денег. Я сняла всю сумму, а после частями перевела на те счета, которые он мне указал.

После пострадавшую, как она вспоминает, связали уже с «юристом» ЦБ с целью произвести фиктивную продажу имущества. Под психологическим давлением женщина снова поверила злоумышленникам и связалась с риелторами для продажи собственной  жилплощади. Посторонние люди и почувствовали неладное, сообщив о странном поведении клиентки полицейским. 

Правоохранители, в свою очередь, выяснили истинную причину продажи жилья и отговорили волгоградку от сделки. 

По факту мошенничества  следователем возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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