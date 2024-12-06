



Жительница Волгограда попалась на уловку мошенников, которые убедили ее оформить кредиты и перевести свыше 4 млн рублей на «безопасный счет». Своей печальной историей она поделилась с сотрудниками полиции.





Звонок 68-летней волгоградке от якобы оператора сотовой связи поступил 15 октября.

– Это было утром, где-то часов в 10. Я взяла трубку, мне ответил Евгений и сказал, что надо перезаключить договор на обслуживание. Он сказал, что сейчас мне придет смс-код из четырех цифр, который нужно назвать. Мне пришел код, где было написано, что никому не сообщайте его. Я ему так и сказала, на что он мне ответил: «А мне можно». На этом разговор с ним закончился, – вспоминает пострадавшая.

Буквально через 10 минут женщине снова начали поступать звонки, но уже из Госуслуг, Центробанка и силовых ведомств.

– Мне позвонила женщина из Госуслуг и спросила, заходила ли я в приложение 10 минут назад. На мой ответ "нет", она сообщила, что мои Госуслуги взломаны - под угрозой вклады. Далее меня переключили на финансовый отдел Центрального банка либо на ФСБ, я уже не помню, – рассказала волгоградка. – Мужчина взял трубку и сказал, что мои вклады под угрозой и необходимо пойти в банк для снятия денег. Я сняла всю сумму, а после частями перевела на те счета, которые он мне указал.

После пострадавшую, как она вспоминает, связали уже с «юристом» ЦБ с целью произвести фиктивную продажу имущества. Под психологическим давлением женщина снова поверила злоумышленникам и связалась с риелторами для продажи собственной жилплощади. Посторонние люди и почувствовали неладное, сообщив о странном поведении клиентки полицейским.

Правоохранители, в свою очередь, выяснили истинную причину продажи жилья и отговорили волгоградку от сделки.

По факту мошенничества следователем возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области