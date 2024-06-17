Расследования

Воры-«каскадеры» из Волгограда на трассе М-5 «Урал» опустошили фуры на 24 млн рублей

Расследования 17.06.2024 12:32
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17.06.2024 12:32


В Пензенской области сотрудниками МВД устанавливаются обстоятельства серии краж, совершенных на трассе М-5 «Урал». Как сообщает ИА «Высота 102», для совершения преступлений жителям Волгограда, а также их подельнику из Московской области приходилось проявлять каскадерское мастерство. На то, чтобы опустошить один большегруз на ходу, у преступников уходило не более пяти минут. 

По информации МВД России, задержанным жителям Волгограда 38 и 35 лет, жителю Московской области – 42 года. Все кражи на трассе они совершали под покровом ночи, приближаясь к фурам на автомобиле с выключенными фарами. 

На определенном участке дороги М-5 «Урал» злоумышленники следовали за большегрузом на отечественном автомобиле, предварительно выключив свет фар. Затем двое из них через переднее окно забирались на капот своей машины и, приблизившись вплотную к фуре, вскрывали ее заднюю дверь. На ходу при скорости 85 км/ч один из похитителей забирался внутрь и передавал подельнику коробки с товарами. Тот складывал их на крыше легковушки, – рассказали в пресс-службе МВД России 17 июня. – Чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции, в момент хищений на дороге выставлялся четвертый участник группы, наблюдавший за обстановкой.

Из большегрузов описанным способом воры-«каскадеры» похитили одежду, бытовую технику и многое другое на сумму свыше 24 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Все фигуранты  в настоящее время находятся в СИЗО.   

Фото: МВД Медиа

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