Происшествия

Волгоградский студент набрал кредитов и перевел мошенникам 4,6 млн рублей

Происшествия 26.02.2024 12:00
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26.02.2024 12:00


В Волгограде 21-летний студент влез в многомиллионную кредитную кабалу после телефонной атаки мошенников, которые звонили ему под видом банковских работников и силовиков. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, вначале молодому человеку позвонили лжеработники банка, а потом к решению его проблемы якобы подключились и сотрудники правоохранительных органов.

Мошенники убедили юношу в том, что в банковской системе уже отобразились попытки списания крупных сумм с его счета, а для отмены операций нужно перевести деньги на так называемый безопасный счет. Перепуганный студент перевел 4 миллиона 600 тысяч рублей, большую часть из которых взял в кредит.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступников.

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