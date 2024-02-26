В Волгограде 21-летний студент влез в многомиллионную кредитную кабалу после телефонной атаки мошенников, которые звонили ему под видом банковских работников и силовиков. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, вначале молодому человеку позвонили лжеработники банка, а потом к решению его проблемы якобы подключились и сотрудники правоохранительных органов.

Мошенники убедили юношу в том, что в банковской системе уже отобразились попытки списания крупных сумм с его счета, а для отмены операций нужно перевести деньги на так называемый безопасный счет. Перепуганный студент перевел 4 миллиона 600 тысяч рублей, большую часть из которых взял в кредит.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступников.