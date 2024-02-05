Волгоградца осудят за интимные фото бывшей девушки в интернете

Расследования 05.02.2024 13:10
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05.02.2024 13:10
В Кировский суд Волгограда направлено уголовное дело о незаконном распространении сведений о частной жизни. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 25-летний волгоградец в мае 2023 года сделал несколько интимных фото своей девушки. А после расставания с ней в декабре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выложил их в социальную сеть.Мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину. Однако от ответственности это его не спасло. Меру наказания для волгоградца определит мировой суд. Ему грозит или штраф до 200 тысяч рублей, или обязательные, исправительные и принудительные работы, а также лишение свободы до 2 лет.
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