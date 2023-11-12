Снос заброшенного Дома молодежи в центре Волгограда показали с высоты

В Центральном районе Волгограда продолжается снос бывшего Дома молодежи. Журналисты V102.RU узнали, куда при этом исчезла спецтехника, а фотокорреспондент информагентства Павел Мирошкин показал эпичную геометрию разрушения с высоты.





Первое, что бросается в глаза — отсутствие тяжелых машин, которые еще несколько недель кромсали полуразрушенное здание.





— Пришлось резко перебросить спецтехнику на другой объект — на снос зданий, относящихся к старой котельной на улице Глазкова, так как мы там чуть выбились из графика, — пояснил информагентству генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. — В следующем году мы построим новую котельную ближе к ж/д путям. Старый объект затем демонтируем. Все работы на Глазкова уже завершили. Тяжелую технику вернем обратно к Дому молодежи.





При этом Цуканов не озвучил точные сроки демонтажа объекта у ТРЦ Europa City Mall. Ранее озвученные им ноябрьские даты, вероятнее всего плавно перетекут на декабрь.





Если внимательно присмотреться и сравнить с положением дел, которое было в октябре, то прогресс, пускай и не такой значительный, как хотелось бы — налицо. Рабочие уже обрушили пару секций. Сейчас здание выглядит как после бомбежки.





Ранее демонтаж не начинали, так как ждали поставку импортных запчастей для спецтехники. По словам гендиректора компании «Пересвет-Юг», всего на объекте задействуют четыре экскаватора-разрушителя.





К слову, в апреле подрядчик разрушил до основания двухэтажную пристройку, в которой находился ресторан, а потом и первый в городе ночной клуб «Корона».





В планах у строителей возвести на месте Дома молодежи современный жилой комплекс класса «комфорт плюс». Финальный проект выберут на конкурсе, где свои идеи представят архитекторы из разных городов России. Однако окончательное решение останется за экспертами отрасли и общественностью.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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