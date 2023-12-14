Путин анонсировал увеличение МРОТ и рост зарплат в России





В Гостином дворе в Москве стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие, сообщает ИА «Высота 102», началось с подведения итогов года.

Первый вопрос, который озвучили главе государства ведущие, касался задач внутри страны и за рубежом, которые Путин определяет как приоритетные для себя. По словам президента, первостепенная задача – сохранение государственного суверенитета, а именно: обороноспособности страны, общественного суверенитета, обеспечивание прав и свобод граждан, обеспечение безопасности и суверенности в экономике.

Далее Путин перешел к экономическим показателям, заявив, что «у российской экономики запас прочности достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед. Этому способствуют высокая консолидация нашего общества, устойчивость экономики страны и возрастание возможностей нашей силовой составляющей — армии и силовых структур.

По словам президента, рост ВВП к концу года составит 3,5%.

– Мы отыграли падения прошлого года. К сожалению, подросла инфляция — 7,5%, но ЦБ принимает необходимые меры для урегулирования ситуации, – сказал он.

Ряд важных для россиян заявлений также уже прозвучал на прямой линии с Путиным. Так, по его словам, реальная заработная плата вырастет в стране на 8%. «Доходы населения также подрастают», — сказал глава государства. Кроме того, с 1 января в стране будет повышен МРОТ – сразу на 18%.

Упомянул Владимир Путин и о средней продолжительности жизни в стране. В скором времени россияне будут жить в среднем до 74 лет, заявил он.