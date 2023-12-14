Большой разговор Путина со страной состоится 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, президент России Владимир Путин подведет итоги года. Как сообщает ИА «Высота 102», прямая линия начнется в 12.00 по московскому времени. Волгоградский регион представляют трое журналистов.

Напомним, что в этом году мероприятие пройдет в смешанном формате – глава государства не только пообщается с россиянами, но и проведет традиционную пресс-конференцию.

Все самые интересные заявления Владимира Путина корреспонденты информагентства опубликуют на сайте.

На пресс-конференции с главой государства сегодня присутствуют сразу три журналиста из Волгоградской области. Муниципальное телевидение Волгограда представляет Светлана Ларикова. Город Волжский в Москве представляет Илья Орлов и «Волжской правды». ИД «Волгоградская правда» на прямой линии и пресс-конференции представит главный редактор спецпроектов Наталья Гордеева.