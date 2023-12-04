Борьба с коррупцией

В Волгограде инспектору Ростехнадзора дали 9 лет колонии за взятки

Борьба с коррупцией 04.12.2023 16:43
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04.12.2023 16:43


Сегодня, 4 декабря, Красноармейский районный суд Волгограда приговорил инспектора Ростехнадзора к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимого признали виновным в получении взятки, мошенничестве и служебном подлоге.

В суде установлено, что в 2021 году инспектор неоднократно получал взятки от представителей юридических лиц за решение различных вопросов, в том числе непривлечения к административной ответственности, исключения из реестра опасных объектов и прочие нарушения. Общая сумма взяток составила более 300 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела также вскрылось, что инспектор жульничал с оплатой расходов в командировках. Выявлено, что он предоставил работодателю подложные документы об оплате гостиницы с получением последующей компенсации. Однако гостиницу оплачивал не инспектор, а руководство проверяемой организации. Свою вину фигурант уголовного дела так и не признал. Он находится под стражей.

Приговором суда ему также запрещено в течение 6 лет занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Известно, что на момент вынесения приговора инспектор Ростехнадзора являлся действующим сотрудником. По мере вступления решения суда в законную силу будет решаться вопрос об его увольнении.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Сторона защиты, как стало известно V102.RU, намерена обращаться с жалобой в апелляционную инстанцию.

- Мы полагаем, что суд первой инстанции не смог полноценно оценить объективные доказательства полученные в ходе как предварительного, так и судебного следствия. Практически все свидетели не подтвердили ранее данные показания, есть серьезная несогласованность и по письменным доказательствам. Возникло ощущение, что на моего подзащитного просто повесили ярлык «взяточник», - прокомментировал приговор адвокат осужденного Александр Тарасов. - Видимо, принципиальная позиция моего подзащитного кому-то помешала.

- Безусловно, мы будем обжаловать приговор суда. У стороны защиты имеется твердая уверенность в отмене данного решения, - заявил Тарасов.



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