В Волгоградской области ищут черных лесорубов, уничтоживших ясени

Незаконная вырубка ясеней была выявлена на территории Дубовоовражного участкового лесничества в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, материалы проверки были переданы в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ.

По предварительной оценке, причиненный лесному фонду ущерб составил более 11 тысяч рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»