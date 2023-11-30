Политика

Путин проведет 14 декабря пресс-конференцию и прямую линию

Политика 30.11.2023 12:11
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30.11.2023 12:11


Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет традиционную пресс-конференцию, которую объединят с прямой линией в этом году. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Уточняется, что сбор вопросов, адресованных президенту, стартует 1 декабря.

Вопросы россияне смогут задать, позвонив в колл-центр  по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Также с 1 декабря можно будет отправить СМС с вопросом Владимиру Путину на короткий номер 0-40-40.

Фото: kremlin.ru



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