Путин проведет 14 декабря пресс-конференцию и прямую линию





Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет традиционную пресс-конференцию, которую объединят с прямой линией в этом году. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Уточняется, что сбор вопросов, адресованных президенту, стартует 1 декабря.

Вопросы россияне смогут задать, позвонив в колл-центр по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Также с 1 декабря можно будет отправить СМС с вопросом Владимиру Путину на короткий номер 0-40-40.

Фото: kremlin.ru







