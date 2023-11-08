В Камышине задержан напавший на двух пенсионерок мужчина





В городе Камышине Волгоградской области сотрудники ГУ МВД России по региону задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в серии грабежей. По информации полицейских, задержанный практиковался в основном на пенсионерах.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, с разницей в несколько дней в полицию обратились две пенсионерки, которые рассказали, что подверглись нападению на улице со стороны неизвестного. По словам женщин, под угрозой насилия мужчина похитил у них кошельки и мобильные телефоны.

–Приметы злоумышленника, описанные пострадавшими, совпадали. Ориентируясь на полученные сведения, сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении грабежей. Им оказался 29-летний ранее судимый житель города Камышина, – сообщили в главке полиции.

В отношении задержанного уже возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.