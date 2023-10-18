Общество

Волгоградцев предупредили об овощах с нитратами от предприятия-«призрака»

Общество 18.10.2023 16:00
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18.10.2023 16:00


Опасная овощная продукция от несуществующего производителя может находиться в торговых сетях Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, жителей региона предупреждает территориальное управление Роспотребнадзора.

Информация поступила от сотрудников управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, которые выявили такого производителя. Ранее было установлено, что овощная продукция, которую, согласно документам и декларации соответствия, произвело ООО «ФРЕШ» (ИНН: 0269039036, ОГРН: 1140280065342, адрес места нахождения: 453120, Башкортостан Республика, г. Стерлитамак, ул. Днепровская, влд 7, офис 7), не соответствует обязательным требованиям по показателю «нитраты».

В ходе дельнейшего расследования было выявлено, что ООО «Фреш» адресу, указанному в документах, деятельность по производству овощной продукции не осуществляет. А декларация о соответствии, выданная этой организации на овощи свежие: картофель, морковь, свекла, редька, редис, репа, сельдерей, дайкон, реализуемые в торговые сети, истекла в 2022 году.

О всех фактах реализации такой продукции в Волгоградской области просят сообщать в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

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