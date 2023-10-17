Промедление на ул. Коммунистической обойдется волгоградцам в 1000 рублей

В Волгограде автолюбители при невыполнении требований новой разметки на пересечении улиц Коммунистической и 13-й Гвардейской в Центральном районе будут получать штрафы. Как сообщило ранее ИА «Высота 102», на данном перекрестке в ближайшее время установят камеры для видеофиксации нарушений.

По информации мэрии, новую разметку в центре города нанесли для повышения пропускной способности перекрестка. При этом правила передвижения значительно ужесточатся – на загруженном участке дороги волгоградские автолюбители без видимых причин не смогут задержаться более чем на 5 секунд. Только в двух случаях промедление не будет караться штрафом: при выполнении поворота налево для пропуска встречных ТС, пешеходов и велосипедистов и при выполнении поворота.

Согласно 1 статьи 12.13 КоАП РФ – «Нарушение правил проезда перекрестков», за остановку на дорожной разметке 1.26 предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Данный штраф будет следствием нарушения пункта 13.2 ПДД РФ – «Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении».

Подчеркнем: чтобы «заработать» такой штраф, остановившийся автомобиль должен не только создавать помеху для движения другим транспортным средствам, но также выехать на перекресток в тот момент, когда на нем уже стояли другие автомобили. Также важно учитывать сигнал светофора: для штрафа достаточно заезда на перекресток на разрешающий сигнал и остановка при последующем включении запрещающего сигнала.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»