Спорт

Волгоградский «Каустик» потерпел третье поражение подряд в Суперлиге

Спорт 24.09.2023 17:22
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24.09.2023 17:22


Волгоградский «Каустик» сегодня, 24 сентября, на выезде уступил омскому «Скифу» в очередном туре Суперлиги  со счётом 29-33. Это уже третье поражение подряд на старте сезона подопечных Рафаэля Самитова, сообщает V102.RU.
Гости начали встречу достаточно неплохо. Счет открыл Данила Иванов точным броском с ближнего расстояния. На исходе десятиминутки волгоградцам удалось оторваться на два мяча благодаря дублю Сергея Палащенко. К середине тайма омичи впервые вышли вперед - 7:6. При этом «Каустик» быстро вернул преимущество и на протяжении нескольких минут наблюдалась равная игра. Даниил Кольцов с пенальти забил десятый гол гостей.
А вот концовка тайма, к сожалению,  явно не задалась команде Самитова. Химики в атаке допустили несколько невынужденных потерь. Только на заключительной минуте Родион Левицкий сократил отставание до минус трех. В результате на перерыв соперники ушли при счёте 16:13 в пользу омских гандболистов.   
На старте второй половины точные попадания Палащенко и Кольцова позволили «Каустику» вплотную подобраться к «Скифу». Затем Никита Ларин дважды подряд поразил ворота. Один раз ему удалось это с пенальти. До заключительных 10 минут на площадке наблюдалась равная игра.  Хозяева отрывались от гостей, однако волгоградцы тут же сокращали разрыв. К сожалению, на решающую концовку сил больше осталось у коллектива из Омска.
При активной поддержке родных трибун «Скиф» совершил последний результативный рывок, который позволил им праздновать итоговую победу со счётом 33:29. А вот «Каустику» теперь придется ждать до 3 октября, когда к ним в гости пожалует питерский «Зенит». В ФОК «Молодежный» гандболисты из Волгограда в очередной раз постараются одержать свою первую викторию в Суперлиге.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Каустика"VK.com

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