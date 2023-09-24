Волгоградский «Каустик» потерпел третье поражение подряд в Суперлиге

А вот концовка тайма, к сожалению, явно не задалась команде Самитова. Химики в атаке допустили несколько невынужденных потерь. Только на заключительной минуте Родион Левицкий сократил отставание до минус трех. В результате на перерыв соперники ушли при счёте 16:13 в пользу омских гандболистов.
На старте второй половины точные попадания Палащенко и Кольцова позволили «Каустику» вплотную подобраться к «Скифу». Затем Никита Ларин дважды подряд поразил ворота. Один раз ему удалось это с пенальти. До заключительных 10 минут на площадке наблюдалась равная игра. Хозяева отрывались от гостей, однако волгоградцы тут же сокращали разрыв. К сожалению, на решающую концовку сил больше осталось у коллектива из Омска.
При активной поддержке родных трибун «Скиф» совершил последний результативный рывок, который позволил им праздновать итоговую победу со счётом 33:29. А вот «Каустику» теперь придется ждать до 3 октября, когда к ним в гости пожалует питерский «Зенит». В ФОК «Молодежный» гандболисты из Волгограда в очередной раз постараются одержать свою первую викторию в Суперлиге.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Каустика"VK.com