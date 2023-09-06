Директора фирмы осудят в Волгограде за падение с высоты рабочего на стройке ЖК «Виноград»





В Волгограде сотрудники следственного отдела по Центральному району СУ СК России завершили расследование уголовного дела по факту падения с высоты рабочего на строительной площадке по ул. Пархоменко. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель следственного управления Дарья Буянова, исполнительный директор организации обвиняется по ч.1 ст.216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По информации следователей, несчастный случай произошел на стройке 25 марта этого года.

– 40-летний мужчина выполнял работы по демонтажу стоек опалубки монолитной плиты на объекте строительства по улице Пархоменко города Волгоград. В ходе проведения работ, находясь на плите перекрытия, он сделал шаг назад, споткнулся и упал на лестничные ступени с четырехметровой высоты на бетонную поверхность, – сообщила Буянова.

В результате падения рабочий получил черепно-мозговую травму и множественные переломы позвонков.

– Как установили следователи СКР, исполнительный директор организации, осуществлявшей работы на объекте, допустил работника к исполнению обязанностей без ознакомления с проектом производства работ. Кроме того, он не принял мер к установке защитных ограждений лестничного марша, – уточняет официальный представитель СУ СКР.

Сообщатся, что пока расследовалось уголовное дело, пострадавшему мужчине выплатили от организации ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинение по уголовному делу. Рассматриваться оно будет в Центральном районном суде Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102», на скамье подсудимых предстанет руководитель ООО «ГК Авангард». Компания работает на волгоградском рынке с 2017 года, основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. На улице Пархоменко, 1 в качестве генерального подрядчика «ГВ Авангард» возводит жилой комплекс «Виноград».