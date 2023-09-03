Самолет из Санкт-Петербурга долетел в Волгоград с приключениями

Происшествия 03.09.2023 11:59
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03.09.2023 11:59
Инцидент произошел накануне, 2 сентября, в аэропорту Пулково, когда самолет рейса Санкт-Петербург – Волгоград был уже практически на старте, передает V102.RU. По данным Telegram-канала Aviaincident, у самолета сработала индикация незакрытого заднего отсека.
Рейс авиакомпании «Россия» выполнялся на самолете Superjet 100. Несмотря на этот инцидент, самолет, по данным онлайн-табло, прибыл в Волгоград всего лишь с 7-минутным опозданием.
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