Самолет из Санкт-Петербурга долетел в Волгоград с приключениями





Инцидент произошел накануне, 2 сентября, в аэропорту Пулково, когда самолет рейса Санкт-Петербург – Волгоград был уже практически на старте, передает V102.RU. По данным Telegram-канала Aviaincident, у самолета сработала индикация незакрытого заднего отсека.

Рейс авиакомпании «Россия» выполнялся на самолете Superjet 100. Несмотря на этот инцидент, самолет, по данным онлайн-табло, прибыл в Волгоград всего лишь с 7-минутным опозданием.