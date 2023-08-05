Здравоохранение

В Волгоградской области отремонтировали 125-летнюю поликлинику

Здравоохранение 05.08.2023 09:56
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05.08.2023 09:56


Завершен капитальный ремонт поликлиники Еланской ЦРБ, здание которой было построено 125 лет назад, передает V102.RU. Как сообщили в облздраве, частичный ремонт в этом учреждении здравоохранения проводился 49 лет назад – в 1974 году.
На этот раз в поликлинике капитально отремонтировали несущие конструкции, заменили старые окна и двери, обновили потолки, полностью модернизировали внутренние инженерные сети: электропроводку, систему холодного и горячего водоснабжения, канализацию. Обновили крышу и входные группы.
В кабинетах заменили старую мебель, в холле установили электронное табло с расписанием врачей и узких специалистов.
Работы по капремонту поликлиники выполнили по регпроекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Всего в текущем году в регионе ремонтные работы проводятся в 45 объектах здравоохранения, среди которых 26 взрослых медучреждений и 19 детских. Обновленные клиники в 2023 году примут пациентов в Алексеевском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Киквидзенском, Клетском, Кумылженском, Николаевском, Октябрьском, Светлоярском, Старополтавском, Суровикинском, Чернышковском и Камышинском районах.
Фото: администрации Волгоградской области

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