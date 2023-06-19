В Волгограде 26 июня остановят движение скоростных трамваев





В Волгограде с 26 июня временно будет остановлено движение скоростных трамваев. По информации администрации Волгограда, подрядная компания приступает к новому этапу реконструкции линии СТ в направлении станции «Ул. 39-я Гвардейская».

– Рабочие завершили основные работы по реконструкции линии скоростного трамвая на перегоне между станциями «Завод Баррикады» - «Гимназия №14» и переходят к следующему этапу работ, проведение которых невозможно без временной приостановки движения трамваев, – сообщили в мэрии.

На время ограничения движения на линии СТ трамваи заменят троллейбусами.

– МУП «Метроэлектротранс» выпустит на маршруты №8а и №10а дополнительный подвижной состав, а также организует дополнительный троллейбусный маршрут по Первой продольной магистрали, – уточняют в городской администрации. – По-прежнему продолжают работать организованные на время реконструкции СТ утренние автобусные спецрейсы «Гостиница «Старт» – ж/д вокзал», с 26 июня их дополнят аналогичные вечерние спецрейсы.

В настоящее время на перегоне между станциями «Завод Баррикады» - «Гимназия №14» на месте старой, отработавшей свой ресурс, рельсошпальной решетки завершается устройство котлована глубиной более полуметра для формирования подушки из геотекстиля и песка. В ближайшее время здесь на подготовленную балластную призму будет уложено современное рельсовое полотно по современной бесшовной технологии.