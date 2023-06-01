Под Волгоградом пассажиров разорванного пополам ВАЗ-21099 спасают врачи

Происшествия 01.06.2023 09:46
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01.06.2023 09:46
21-летний парень и 18-летняя девушка госпитализированы в травматологическое отделение городской больницы №1 имени Фишера после страшного ДТП, которое случилось сегодня на улице Карбышева в Волжском. Как пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня около четырех часов утра. 21-летний водитель за рулем не зарегистрированной в установленном порядке автомашины ВАЗ-21099 во время движения потерял управление, в результате чего машина влетела в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам.
В региональном главке МВД уточнили, что в результате аварии водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте. Они являлись жителями поселка Приморск Быковского района. С места аварии госпитализировали двоих человек, жителей Волжского.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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