Волгоградская облдума рассмотрит поправки о проведении выборов в военное время

Политика 29.05.2023 20:25
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29.05.2023 20:25
В Волгоградскую областную думу облизбиркомом внесен проект изменений в региональное законодательство, регулирующие проведение референдумов и выборов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте регпарламента документы, изменения связаны с принятием ряда федеральных законов в апреле и мае 2023 года.
- В частности, поправки касаются установления регулирования о возможности проведения выборов, референдума в части порядка их назначения, подготовки и проведения при введении военного положения.
- Уточняются и дополняются положения, касающиеся организации голосования избирателей, участников референдума, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых за пределами и в пределах соответствующего избирательного округа.
- Также изменения затронули формирование избирательных участков, участков референдума и участковых комиссий. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации наделяется полномочием определять особенности составления списков избирателей, участников референдума и протокола об итогах голосования, о результатах выборов, референдума и сводных таблиц соответствующими комиссиями при проведении такого голосования.
- Устанавливается, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата такой кандидат (представитель кандидата) не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем 2 появления судимости, обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения об указанной судимости в письменной форме.
- Устанавливается запрет агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах.
- Уточняются положения про аккредитованные СМИ (работники могут работать в редакциях СМИ только по трудовому договору, возможность работы по гражданско-правовому договору исключается). Регламентируются требования о проведении фото, - видео съемки в помещении для голосования условием о том, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, участников референдума, сохранялась конфиденциальность персональных данных.
- Устанавливается, что при проведении выборов в федеральные органы государственной власти могут выделяться средства на оказание содействия в подготовке и проведении указанных выборов (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании избирателей из бюджета субъекта Российской Федерации, местных органов власти.
- Также предусматривается, что при проведении выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта Российской Федерации, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.
- Ограничивается срок полномочий доверенных лиц, в том числе и по присутствию на всех заседаниях комиссии в день голосования и при подсчете голосов, теперь их полномочия прекращаются одновременно с прекращением агитационного периода. В связи с этим данные лица утрачивают право на получение копии протокола об итогах голосования и право на ознакомление с иными документами после завершения агитационного периода.
- Уточняются положения, касающиеся определения дня голосования на досрочных выборах главы муниципального образования, а также повторных и дополнительных выборах: так, в период, который начинается за пять месяцев до единого дня голосования и заканчивается через месяц после этого дня голосования, указанные выборы могут быть проведены только в единый день голосования.
- Признаются утратившими силу положения, касающиеся порядка голосования по открепительным удостоверениям.
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