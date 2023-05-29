Политика

Волгоградская облдума рассмотрит поправки о проведении выборов в военное время

Политика 29.05.2023 20:25
0
29.05.2023 20:25


В Волгоградскую областную думу облизбиркомом внесен проект изменений в региональное законодательство, регулирующие проведение референдумов и выборов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте регпарламента документы, изменения связаны с принятием ряда федеральных законов в апреле и мае 2023 года. 
- В частности,  поправки касаются установления регулирования о возможности проведения выборов, референдума в части порядка их назначения, подготовки и проведения при введении военного положения. 
- Уточняются и дополняются положения, касающиеся организации голосования избирателей, участников референдума, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых за пределами и в пределах соответствующего избирательного округа. 
- Также изменения затронули формирование избирательных участков, участков референдума и участковых комиссий. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации наделяется полномочием определять особенности составления списков избирателей, участников референдума и протокола об итогах голосования, о результатах выборов, референдума и сводных таблиц соответствующими комиссиями при проведении такого голосования. 
- Устанавливается, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата такой кандидат (представитель кандидата) не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем 2 появления судимости, обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения об указанной судимости в письменной форме. 
- Устанавливается запрет агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах. 
- Уточняются положения про аккредитованные СМИ (работники могут работать в редакциях СМИ только по трудовому договору, возможность работы по гражданско-правовому договору исключается). Регламентируются требования о проведении фото, - видео съемки в помещении для голосования условием о том, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, участников референдума, сохранялась конфиденциальность персональных данных. 
- Устанавливается, что при проведении выборов в федеральные органы государственной власти могут выделяться средства на оказание содействия в подготовке и проведении указанных выборов (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании избирателей из бюджета субъекта Российской Федерации, местных органов власти.
- Также предусматривается, что при проведении выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта Российской Федерации, где такие избиратели обладают активным избирательным правом. 
- Ограничивается срок полномочий доверенных лиц, в том числе и по присутствию на всех заседаниях комиссии в день голосования и при подсчете голосов, теперь их полномочия прекращаются одновременно с прекращением агитационного периода. В связи с этим данные лица утрачивают право на получение копии протокола об итогах голосования и право на ознакомление с иными документами после завершения агитационного периода.  
- Уточняются положения, касающиеся определения дня голосования на досрочных выборах главы муниципального образования, а также повторных и дополнительных выборах: так, в период, который начинается за пять месяцев до единого дня голосования и заканчивается через месяц после этого дня голосования, указанные выборы могут быть проведены  только в единый день голосования. 
- Признаются утратившими силу положения, касающиеся порядка голосования по открепительным удостоверениям. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
25.05.2023 11:31
Политика 25.05.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Политика
19.05.2023 20:18
Политика 19.05.2023 20:18
Комментарии

0
Далее
Политика
12.05.2023 15:01
Политика 12.05.2023 15:01
Комментарии

0
Далее
Политика
10.05.2023 17:42
Политика 10.05.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Политика
02.05.2023 15:00
Политика 02.05.2023 15:00
Комментарии

0
Далее
Политика
26.04.2023 15:22
Политика 26.04.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Политика
14.04.2023 09:42
Политика 14.04.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Политика
10.04.2023 17:08
Политика 10.04.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Политика
10.04.2023 12:06
Политика 10.04.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Политика
01.04.2023 11:28
Политика 01.04.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Политика
31.03.2023 13:24
Политика 31.03.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Политика
28.03.2023 15:15
Политика 28.03.2023 15:15
Комментарии

0
Далее
Политика
28.03.2023 11:47
Политика 28.03.2023 11:47
Комментарии

0
Далее
Политика
28.03.2023 11:02
Политика 28.03.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Политика
28.03.2023 09:57
Политика 28.03.2023 09:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:36
«Четвертого спасают»: в Волгоградской области три человека погибли при чистке уличного туалетаСмотреть фотографии
20:25
Волгоградская облдума рассмотрит поправки о проведении выборов в военное времяСмотреть фотографии
19:53
Юные российские футболисты победно завершили турнир УЕФА в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:41
«Его могли увезти в рабство»: в Котово родственники найденного мертвым пенсионера требуют расследования его исчезновенияСмотреть фотографии
19:36
Самому возрастному – больше 45 лет: в Волгоградской области 12 человек сменили пол в 2022 годуСмотреть фотографии
19:03
В июне волгоградцев ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем РоссииСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде мужчина грозился взорвать ОП №2 и расправиться с полицейскимСмотреть фотографии
18:15
Дело о гибели 18-летнего студента в страшном ДТП под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографии
17:46
Вице-президент «Ростелекома» и глава Волгоградской области обсудили модернизацию регионаСмотреть фотографии
17:01
Второй житель Волгоградской области заболел клещевым боррелиозомСмотреть фотографии
16:22
Суд обязал ликвидировать засыпанный Кировской свалкой пруд-накопитель под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:58
СК проверит зоопарк под Волгоградом после ранения пантерой 7-летней девочкиСмотреть фотографии
15:24
В трогательном зоопарке под Волгоградом 7-летнюю девочку ранила пантераСмотреть фотографии
15:11
Понедельник – день подарков: Tele2 вновь радует клиентов в первый день неделиСмотреть фотографии
15:03
«Он был казаком-добровольцем»: в Михайловке похоронили погибшего под Артемовском Александра БальбузуСмотреть фотографии
14:32
«Полтора года в колонии незаконно»: суд выпустил на свободу волгоградского экоактивиста Романа СебекинаСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом 23-летний любовник искромсал ножом 49-летнюю женщинуСмотреть фотографии
12:58
В Волжском пять дней ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингомСмотреть фотографии
12:13
Главгосэкпертиза одобрила проект реконструкции Волгоградского цирка за 1,1 млрд. рублейСмотреть фотографии
12:01
«Совесть замучила»: под Волгоградом осудили зарубившего спящую сожительницу мужчинуСмотреть фотографии
11:44
Полиция проводит проверку по факту сожжения венков в Вечном огне в КамышинеСмотреть фотографии
11:42
Перед переходами в Котельниково появились надписи «Сними наушники!» и «Возьми ребенка за руку!»Смотреть фотографии
11:37
Андрей Бочаров поручил защитить посевы в регионе от прожорливой саранчиСмотреть фотографии
11:26
СК: под Волгоградом тракторист сломал шею при падении на бетонный полСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двоих мужчин поймали на краже 3 тонн металла из вагонаСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуатор подбил две легковушки на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
09:52
Волгоградская область заняла 49 место в рейтинге благосостояния семейСмотреть фотографии
09:28
«Лежал в поле»: в Котово нашли тело пропавшего около РОВД 69-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:54
В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing PhoneСмотреть фотографии
08:16
22-летний житель Камышина скончался в московском ТРЦ при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
 