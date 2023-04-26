







В Волгоградской области ужесточены требования к антикоррупционному поведению лиц, занимающих государственные должности. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении изменения в региональный закон, которые вносил прокурор региона Денис Костенко.

Поправки внесены в статью 6 Закона области «О государственных должностях Волгоградской области». Теперь она дополнена порядком уведомления органов прокуратуры и иных государственных органов о фактах склонения лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, к совершению коррупционных правонарушений.

- Уведомление должно быть направлено не позднее 5 дней с даты такого обращения и содержать обстоятельства произошедшего, - пояснила Черединина.

Ранее подобная обязанность была установлена лишь для депутатов регионального парламента, а с учетом изменений в федеральном законодательстве проектом ее действие предложено распространить и на иных лиц, замещающих государственные должности области.

Закон вступит в силу после подписания главой региона.



