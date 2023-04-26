Борьба с коррупцией

Волгоградских чиновников обязали сообщать прокурорам о склонении к коррупции

Борьба с коррупцией 26.04.2023 18:33
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26.04.2023 18:33



В Волгоградской области ужесточены требования к антикоррупционному поведению лиц, занимающих государственные должности. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении изменения в региональный закон, которые вносил прокурор региона Денис Костенко.
Поправки внесены в статью 6 Закона области «О государственных должностях Волгоградской области». Теперь она дополнена порядком уведомления органов прокуратуры и иных государственных органов о фактах склонения лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, к совершению коррупционных правонарушений.
- Уведомление должно быть направлено не позднее 5 дней с даты такого обращения и содержать обстоятельства произошедшего, - пояснила Черединина.
Ранее подобная обязанность была установлена лишь для депутатов регионального парламента, а с учетом изменений в федеральном законодательстве проектом ее действие предложено распространить и на иных лиц, замещающих государственные должности области.
Закон вступит в силу после подписания главой региона.

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