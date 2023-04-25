Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской области

Здравоохранение 25.04.2023 13:32
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25.04.2023 13:32
За неделю в Волгоградской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями вырос на 2,5%. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в основном болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет.
- Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 17,4% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В), - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в большей степени распространен риновирус и аденовирус. В числе прочих возбудителей обнаруживается РС-вирус.
В образовательных учреждениях города Волгограда, как сообщают в Роспотребнадзоре, проводятся дополнительные мероприятия по профилактике респираторных инфекций: проведение утренних фильтров, усиление дезинфекционного режима и прочее.
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