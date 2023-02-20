«Тушили 8 часов»: под Волгоградом ликвидировали крупный пожар на станции нефтяной компании





В Николаевском районе Волгоградской области потушили пожар, который сегодня под утро вспыхнул на площадке насосной станции нефтяной компании. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось сегодня, 20 февраля на территории ДНС Алексеевская в нескольких километрах от районного центра. Возгорание произошло в аппарате высокого давления.

По свидетельству очевидцев, пламя было такой силы и высоты, что водители поспешили отогнать припаркованные рядом с базой автомобили. Свидетели рассказали, что пламя удалось сбить только через 8 часов.

По данным ИА «Высота 102», пожар на объектах нефтяной компании происходит уже не первый раз за последние два месяца. Последнее происшествие случилось недавно в Котовском районе.

По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 6.49. Локализовать возгорание удалось пожарным расчетам в 8.15.

– Горела газо-воздушная смесь. Пострадавших нет, – сообщили в ведомстве.

Фото читателей ИА "Высота 102"