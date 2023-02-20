Происшествия

«Тушили 8 часов»: под Волгоградом ликвидировали крупный пожар на станции нефтяной компании

Происшествия 20.02.2023 17:51
0
20.02.2023 17:51




В Николаевском районе Волгоградской области потушили пожар, который сегодня под утро вспыхнул на площадке насосной станции нефтяной компании. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось сегодня, 20 февраля на территории ДНС Алексеевская в нескольких километрах от районного центра. Возгорание произошло в аппарате высокого давления.

По свидетельству очевидцев, пламя было такой силы и высоты, что водители поспешили отогнать припаркованные рядом с базой автомобили. Свидетели рассказали, что пламя удалось сбить только через 8 часов. 

По данным ИА «Высота 102», пожар на объектах нефтяной компании происходит уже не первый раз за последние два месяца. Последнее происшествие случилось недавно в Котовском районе.

По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило  в 6.49. Локализовать возгорание удалось пожарным расчетам в 8.15. 

– Горела газо-воздушная смесь. Пострадавших нет, – сообщили в ведомстве. 

Фото читателей ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.02.2023 10:07
Происшествия 20.02.2023 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2023 12:02
Происшествия 19.02.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2023 10:09
Происшествия 19.02.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 14:43
Происшествия 17.02.2023 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 14:10
Происшествия 17.02.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 13:18
Происшествия 17.02.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 10:33
Происшествия 17.02.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 10:19
Происшествия 17.02.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 09:56
Происшествия 17.02.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 08:24
Происшествия 17.02.2023 08:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 06:33
Происшествия 17.02.2023 06:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2023 18:53
Происшествия 16.02.2023 18:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2023 17:38
Происшествия 16.02.2023 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2023 15:30
Происшествия 16.02.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2023 13:50
Происшествия 16.02.2023 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
Волгоградец получил срок за призывы к расправе в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
17:51
«Тушили 8 часов»: под Волгоградом ликвидировали крупный пожар на станции нефтяной компанииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
В Волгограде «Память» меняет вывескиСмотреть фотографии
15:39
Они уже здесь давно: Ахтубу расчистит компания из Черкесска, строящая дорогу в Волгограде за 1 миллиардСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области мужчину на улице забили до смертиСмотреть фотографии
14:27
На Украине погиб 44-летний доброволец из Волгоградской области Геннадий КожановСмотреть фотографии
14:13
«Для исключения негативного отношения»: в Волгоградской области избавляются от лишних чиновниковСмотреть фотографии
14:00
Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страныСмотреть фотографии
13:49
Отпинавший на пляже чужого пса житель Волгограда предстал перед судомСмотреть фотографии
13:13
Волгоградстат зафиксировал подорожание блинов на 10%Смотреть фотографии
12:31
Облсуд обязал мэрию Волгограда отремонтировать дорогу между двумя поселкамиСмотреть фотографии
12:28
Прудбоя не будет: Андрей Бочаров 20 февраля встретится с молодыми героямиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде с песнями и плясками 26 февраля будут жечь чучелоСмотреть фотографии
11:51
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к возможным весенним ЧССмотреть фотографии
11:42
Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на мать после гибели 2-летнего ребенкаСмотреть фотографии
11:12
Завод «Метеор» в Волжском наказали за угрозу срыва оборонного заказаСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде полицейские спасли 68-летнего водителя с сердечным приступомСмотреть фотографии
10:53
В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТССмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области раскрыли предприятие-фантом по производству масла и печениСмотреть фотографии
10:27
«День рождения у него»: в Волгоградской области пассажира такси задержали с необычным подаркомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Волгоградцы стали больше говорить в сети 4GСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде «Мерседес Бенц» протаранил два автомобиля и сбил водителяСмотреть фотографии
09:50
«Уничтожил отделение нацистов»: ведущий Соловьев рассказал о Герое России из волгоградского отряда «Сталинград»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Быстро. Качественно. Проверено временем: волгоградцам назвали одну из лучших стоматологийСмотреть фотографии
09:12
Директору фирмы под Волгоградом грозит 3 года за невыплату зарплаты 10 сотрудникамСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцы готовы потратить на подарки к 23 февраля 2700 рублейСмотреть фотографии
21:40
Волгоградские гандболистки сыграют дома 20 февраля с "Ладой"Смотреть фотографии
20:37
В ЦПКиО Волгограда концертный купол обвис из-за снегопадаСмотреть фотографии
19:13
Заболеваемость ковидом в Волгограде и области за месяц выросла в 6 разСмотреть фотографии
18:29
«Она сделала все, что успела»: умерла сражавшаяся за онкодиспансер в Михайловке Татьяна КанищеваСмотреть фотографии
 