







Циркуляцию новых респираторных вирусов зафиксировали специалисты управления Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в первую неделю 2023 года среди возбудителей простудных заболеваний были выявлены вирусы негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, риновируса, метапневмовируса, бокавируса, COVID-19) и гриппа типа А/H1N1/swin09.





При этом в начале этого года парагрипп и бокавирус не фиксировались.





В целом же, как пояснили в региональном управлении, уровень заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области ниже недельного эпидемического порога на 8%.





А количество обратившихся за медицинской помощью с острыми респираторными заболеваниями и гриппом снизилось по сравнению с последней неделей 2022 года в 1,5 раза.







