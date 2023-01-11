Здравоохранение

Волгоградцев атакуют новые респираторные вирусы вместе со свиным гриппом

Здравоохранение 11.01.2023 08:04
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11.01.2023 08:04



Циркуляцию новых респираторных вирусов зафиксировали специалисты управления Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в первую неделю 2023 года среди возбудителей простудных заболеваний были выявлены вирусы негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, риновируса, метапневмовируса, бокавируса, COVID-19) и гриппа типа А/H1N1/swin09.

При этом в начале этого года парагрипп и бокавирус не фиксировались. 

В целом же, как пояснили в региональном управлении, уровень заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области  ниже недельного эпидемического порога на 8%.

А количество обратившихся за медицинской помощью с острыми респираторными заболеваниями и гриппом  снизилось по сравнению с последней неделей 2022 года в 1,5 раза. 

 

 

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