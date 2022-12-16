Днем дождь, ночью – заморозки: Волгоград в выходные покроется льдом





В Волгограде в выходные дни, 17 и 18 декабря, в дневное время прогнозируется дождь. Столбики уличных термометров при этом, как сообщает Волгоградский ЦГМС, будут подниматься выше нулевой отметки. А вот вечером и ночью в областном центре ожидаются легкие заморозки, что чревато образованием гололеда.

– В ночь на 17 декабря, а также в первой половине дня в субботу, в Волгограде возможны гололедно-изморозевые явления, – говорится в краткосрочном прогнозе. – На дорогах в областном центре днем ожидается гололедица. Температура воздуха днем – от 0 до +2 градусов. В ночь на 18 декабря понизится до -1 градуса.

В воскресенье в Волгограде с утра до вечера возможен небольшой дождь, на дорогах гололедица. При этом ветер будет достаточно легким и теплым. Днем столбики термометров поднимутся до отметок от +3 до +5 градусов.

Не исключено, что скользко будет в Волгограде и в первый день новой рабочей недели – при условии, что температура понизится в ночь на понедельник до -3 градусов, как и прогнозирует Волгоградский ЦГМС. К слову, днем 19 декабря синоптики прогнозируют не теплее 0 градусов.