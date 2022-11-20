В Волгограде легковушка протаранила внедорожник напротив театра

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 20 ноября, около 11.30 отечественная легковушка влетела во внедорожник. Инцидент произошел на перекрестке недалеко от театра «Царицынская опера».

— По предварительной информации, 41-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2113, двигался по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы Богунской в направлении Центрального района, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При повороте налево на проспект Металлургов водитель не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой Land Rover под управлением 37-летнего мужчины, двигавшегося в прямом направлении со встречного со встречной полосы.





Как пояснили в полицейском ведомстве, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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