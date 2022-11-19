







Жительница Чернышковского района слепо выполнила приказ неизвестных мошенников, лишивших ее денег, и только через несколько дней поняла, что ее обманули. Эту поучительную и невероятную историю рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.







43-летней женщине 14 ноября поступил телефонный звонок – собеседница представилась сотрудницей центрального банка и сообщила о попытке взять несанкционированный кредит на имя пострадавшей. И тут же предложила «спасительное» решение - женщине приказали немедленно оформить кредит на 200 тысяч рублей. При этом это нужно было сделать в соседнем регионе – в городе Морозовск Ростовской области.





Несмотря на абсурдность требования "сотрудницы банка", женщина послушно выполнила все, что ей диктовали по телефону. В этот же день она приехала в Морозовск и в помещении магазина «Связной» после одобрения кредита в 100 тысяч рублей сняла деньги и перевела их на счет мошенников. В полицию она обратилась лишь 18 ноября, когда поняла, что стала жертвой обмана.







Почему эти мысли ей не пришли в голову сразу после предложения совершить увлекательную поездку за кредитом в другую область, осталось неизвестным.