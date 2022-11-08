Общество

Губернатор Бочаров поставил задачи МВД, МЧС и Роспотребнадзору на 8 ноября

Общество 08.11.2022 10:20
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08.11.2022 10:20


В Волгоградской области сегодня, 8 ноября, до конца дня будут проводиться комплексные учения по гражданской обороне. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор региона Андрей Бочаров заслушал с утра в ситуационном центре доклады и поставил перед профильными службами соответствующие задачи.

Сегодня по поручению президента на территории Волгоградской области проводим комплексные межведомственные учения по гражданской обороне. Учений по гражданской обороне такого масштаба на территории Волгоградской области не проводилось с советских времен, то есть как минимум порядка полувека, —подчеркнул Андрей Бочаров.  Основные задачи сегодняшних учений — практическая отработка мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение эффективности системы гражданской обороны, которая складывается из многих составляющих.

Как было озвучено на совещании, с 10-40 до 10-43 в Волгоградской области будет проведена комплексная проверка работы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе с замещением теле- и радиоэфира.

Андрей Бочаров озвучил следующие задачи: 

ГУ МЧС России по Волгоградской области: обеспечить контроль за выполнением практических мероприятий учений по решению задач гражданской обороны.

ГУ МВД России по Волгоградской области: организовать охрану общественного порядка в местах проведения учений, в том числе при проведении практических мероприятий; обеспечить безопасность дорожного движения при отработке мероприятий по эвакуации населения в безопасные районы.

Управлению Росгвардии по Волгоградской области: отработать практические мероприятия по охране и обороне критически важных объектов, задействованных в учениях.

Управлению Роспотребнадзора по Волгоградской области: провести практические тренировки по обнаружению и обозначению районов возможного химического заражения.

Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора и Межрегиональному управлению Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям: провести оценку достаточности разработанных организационных и планирующих документов в области гражданской обороны.

Перед  всеми участниками учений стоит задача  особое внимание обратить на сохранность секретных документов и соблюдение мер безопасности. 

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