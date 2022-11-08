В Волгоградской области сегодня, 8 ноября, до конца дня будут проводиться комплексные учения по гражданской обороне. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор региона Андрей Бочаров заслушал с утра в ситуационном центре доклады и поставил перед профильными службами соответствующие задачи.

– Сегодня по поручению президента на территории Волгоградской области проводим комплексные межведомственные учения по гражданской обороне. Учений по гражданской обороне такого масштаба на территории Волгоградской области не проводилось с советских времен, то есть как минимум порядка полувека, —подчеркнул Андрей Бочаров. — Основные задачи сегодняшних учений — практическая отработка мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение эффективности системы гражданской обороны, которая складывается из многих составляющих.

Как было озвучено на совещании, с 10-40 до 10-43 в Волгоградской области будет проведена комплексная проверка работы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе с замещением теле- и радиоэфира.

Андрей Бочаров озвучил следующие задачи:

– ГУ МЧС России по Волгоградской области: обеспечить контроль за выполнением практических мероприятий учений по решению задач гражданской обороны.

– ГУ МВД России по Волгоградской области: организовать охрану общественного порядка в местах проведения учений, в том числе при проведении практических мероприятий; обеспечить безопасность дорожного движения при отработке мероприятий по эвакуации населения в безопасные районы.

– Управлению Росгвардии по Волгоградской области: отработать практические мероприятия по охране и обороне критически важных объектов, задействованных в учениях.

– Управлению Роспотребнадзора по Волгоградской области: провести практические тренировки по обнаружению и обозначению районов возможного химического заражения.

– Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора и Межрегиональному управлению Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям: провести оценку достаточности разработанных организационных и планирующих документов в области гражданской обороны.

Перед всеми участниками учений стоит задача особое внимание обратить на сохранность секретных документов и соблюдение мер безопасности.