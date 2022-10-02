В Генштабе ВС РФ сообщили, куда направят новобранцев призыва-2022

В Генштабе ВС РФ в преддверии старта осеннего призыва ответили на самые злободневные вопросы о предстоящей кампании. Среди прочего, как сообщает ИА «Высота 102», в ведомстве пояснили, в какие регионы и войска попадут служить призывники этого года.

— Традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-Морской Флот, — сообщил информагентству представитель Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Как уточнил Цимлянский, те молодые люди, которые лучше других подготовлены физически, обладают высокими морально-деловыми качествами и что немаловажно прибывают в военные комиссариаты в самом начале призыва, имеют приоритет в вопросе выборе видов и родов войск ВС.

— Многие хотят служить в элитных воинских частях, например, в ВДВ, морской пехоте и спецназе. Шанс быть направленным для службы в эти воинские части есть не у всех, но мы, конечно же, стараемся идти навстречу. Окончательное решение принимается призывной комиссией, — добавил контр-адмирал.

Что касается регионов, куда направят служить новобранцев призыва-2022, то по словам представителя Генштаба ВС РФ, как правило, призывники направляются для прохождения военной службы в близлежащие регионы, расположенные по соседству от места призыва.

— К примеру, призывники, проживающие на Камчатке, Чукотке, Сахалине и на побережье Охотского и Японского морей, если они по состоянию здоровья и другим требованиям годны для службы в ВМФ, предназначаются, как правило, в воинские части и на корабли Тихоокеанского флота, а проживающие в Мурманской и Архангельской областях — в воинские части и на корабли Северного флота. Соответственно, проживающие в Калининградской области убывают в воинские части и на корабли Балтийского флота, — рассказал Владимир Цимлянский.

При этом, как подчеркнул военный, призывники из Москвы имеют шансы пойти служить практически в любой регион России.

— Решения по каждому призывнику принимает призывная комиссия с учетом годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня образования, имеющейся подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора, — заявил контр-адмирал.

Также есть возможность попасть служить в спортроту. Туда отбирают наиболее перспективных спортсменов, входящих в состав кандидатов в сборные команды России по олимпийским видам спорта. Списки формирует Минспорт РФ.

Цимлянский заверил, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине.

— Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ, — уточнил контр-адмирал.

На сайте Минобороны сообщается, что с 4 октября начнет работу горячая линия для призывников-2022. Вопросы, касающиеся призывной кампании, можно задать по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График приема звонков — вторник и четверг с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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