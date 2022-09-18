Определился соперник волгоградского «Ротора» в ближайшем матче Кубка России

Спорт 18.09.2022 15:46
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18.09.2022 15:46
Сегодня, 18 сентября, в ходе жеребьевки в Москве определился соперник волгоградского «Ротора» в 4-ом раунде Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, команда из Волгограда сыграет с «Шинником» из Ярославля.
Матчи 4-го раунда запланированы на 5 октября.
Напомним, «Ротор» вышел в 1/32 финала Кубка России, где примет у себя дома команду из дивизиона выше - из ФНЛ. Соперник, как ранее сообщалось, определится по результатам жеребьевки.
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