На севере Волгоградской области потушили опасный пожар под линиями ЛЭП

Фото из архива ИА "Высота 102"
Происшествия 27.08.2022 10:23
0
27.08.2022 10:23
Фото из архива ИА "Высота 102"
Энергетики ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» совместно с сотрудниками МЧС предотвратили отключение электричества потребителей Руднянского района. Именно к таким последствиям, рассказали ИА «Высота 102» в компании, мог привести вспыхнувший ландшафтный пожар.
Сначала загорелась трава на обочине дороги, а потом огонь перешел в охранную зону линии электропередачи. По заявкам МЧС и районной администрации энергетики отключили воздушную линию для безопасного проведения работ по тушению пожара и для предотвращения технологического нарушения. Потребителей оперативно подключили по резервной схеме энергоснабжения.
Как пояснили в компании, в условиях жаркой и ветреной погоды энергетики ведут постоянный контроль за работой оборуования. Для предупреждения сбоев в энергоснабжении потребителей усилены противопожарные меры безопасности на территориях подстанций, отработаны схемы связи и оповещения пожарных подразделений.
Фото из архива ИА "Высота 102"
Водителя машины со спецсигналом задержали под Волгоградом после погони27.08.2022 15:46
Происшествия 27.08.2022 15:46
В Волгограде в службу 112 сообщили о прыгнувшем с моста мужчине27.08.2022 14:25
Происшествия 27.08.2022 14:25
В Волгограде пьяный рабочий сорвался с подъемного крана27.08.2022 13:27
Происшествия 27.08.2022 13:27
В Волгограде самокатчик отправил в реанимацию 75-летнего пенсионера27.08.2022 12:17
Происшествия 27.08.2022 12:17
«Дала порулить»: под Волгоградом бабушка едва не угробила 14-летнего внука в ДТП27.08.2022 11:55
Происшествия 27.08.2022 11:55
На трассе «Волгоград-Москва» столкнулись две фуры27.08.2022 11:16
Происшествия 27.08.2022 11:16
В Волгограде грузовик влетел в опору: пострадал подросток27.08.2022 09:29
Происшествия 27.08.2022 09:29
В центре Волжского сгорели светофор и клумба26.08.2022 16:39
Происшествия 26.08.2022 16:39
В поселке под Волгоградом отец бросил через забор 3-месячную дочь26.08.2022 16:14
Происшествия 26.08.2022 16:14
Под Волгоградом три человека погибли от неизвестного вещества26.08.2022 11:51
Происшествия 26.08.2022 11:51
«Когда закончится это шапито?»: в Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»26.08.2022 11:03
Происшествия 26.08.2022 11:03
В Михайловке 19-летний байкер погиб в столкновении с деревом26.08.2022 10:58
Происшествия 26.08.2022 10:58
В обезвоженном городе Волгоградской области устранили порыв канализации26.08.2022 09:01
Происшествия 26.08.2022 09:01
Курортный поезд прибудет в Волгоград с трехчасовым опозданием из-за ЧП26.08.2022 08:32
Происшествия 26.08.2022 08:32
«Музыку с машины украл»: в Волгограде пьяный рецидивист-угонщик пытался скрыться от полиции25.08.2022 14:17
Происшествия 25.08.2022 14:17