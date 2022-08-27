На севере Волгоградской области потушили опасный пожар под линиями ЛЭП









Энергетики ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» совместно с сотрудниками МЧС предотвратили отключение электричества потребителей Руднянского района. Именно к таким последствиям, рассказали ИА «Высота 102» в компании, мог привести вспыхнувший ландшафтный пожар.





Сначала загорелась трава на обочине дороги, а потом огонь перешел в охранную зону линии электропередачи. По заявкам МЧС и районной администрации энергетики отключили воздушную линию для безопасного проведения работ по тушению пожара и для предотвращения технологического нарушения. Потребителей оперативно подключили по резервной схеме энергоснабжения.





Как пояснили в компании, в условиях жаркой и ветреной погоды энергетики ведут постоянный контроль за работой оборуования. Для предупреждения сбоев в энергоснабжении потребителей усилены противопожарные меры безопасности на территориях подстанций, отработаны схемы связи и оповещения пожарных подразделений.